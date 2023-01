Una baja por sanción y una duda en el Cádiz CF para el partido contra el Sevilla

El Cádiz CF pone ya los cinco sentidos en el partido contra el Sevilla de la 18ª jornada de Liga que se disputa en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el sábado 21 de enero.

Nada se puede hacer por recuperar los dos puntos que el VAR le quitó al conjunto amarillo en el encuentro ante el Elche a la espera del resultado de la impugnación. La siguiente misión es el duelo andaluz que irrumpe en una situación complicada para dos escuadras ubicadas en zona de descenso.

Los hombres de Sergio González desarrollaron el martes 17 el primer entrenamiento de la semana con la mirada puesta en el próximo envite, que se presenta complicado.

El Cádiz CF intentará dar la sorpresa en Nervión, aunque llegará algo mermado. A las conocidas ausencias de los lesionados Víctor Chust, Juan Cala y José Mari se une una baja más y una duda.

Fede San Emeterio no podrá participar en el partido al tener que cumplir sanción federativa tras haber visto la quinta cartulina amarilla de la temporada en el choque frente al Elche. El cántabro fue amonestado por "disputar el balón a un adversario de forma temeraria", según reflejó en el acta el colegiado Carlos del Cerro Grande.

La de San Emeterio es una baja sensible porque el técnico pierde a su medio defensivo de confianza. Sergio tendrá que evaluar esta semana si ve a Youba Diarra en condiciones de estrenar titularidad. No parece fácil, pero la decisión aún no está tomada. Si aún no ve apto al ex del Salzburgo para entrar de inicio, los únicos disponibles son Rubén Alcaraz y Álex Fernández. En ese caso empezaría el Cádiz CF con doble pivote y dos puntas.

El interrogante es el estado de Fali, que duró media hora en el partido contra el Elche, del que se tuvo que retirar por problemas musculares que arrastra desde hace tiempo. Es pronto para saber si el valenciano llegará a la cita del sábado. En caso contrario, el margen de elección del míster es muy limitado para acompañar a Luis Hernández en el eje de la zaga. En teoría sería Momo Mbaye, que mostró falta de ritmo competitivo en el duelo ante el Elche.