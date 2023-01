El entrenador del Betis no entiende la actuación del VAR en el partido Cádiz CF - Elche

El insólito error cometido por el VAR en el partido entre el Cádiz CF y el Elche disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el lunes 16 de enero está teniendo bastante eco.

El conjunto amarillo fue perjudicado al no detectar el VAR el fuera de juego en la jugada del gol del epate del Elche. El Cádiz CF fue privado de dos puntos muy importantes en su pelea por la permanencia.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, fue preguntado el martes por el asunto en la rueda de prensa previa al duelo contra el Osasuna de la Copa del Rey. El técnico no eludió la cuestión y se pronunció con suma claridad.

No comprende Pellegrini cómo el VAR dejó pasar por alto el fuera de juego. El entrenador del cuadro verdiblanco afirmó que "accidentes se pueden dar siempre. He defendido el VAR porque hay acciones donde no hay criterio como el fuera de juego de ayer las soluciona casi todas". Dijo algo más el técnico: "No tengo explicación de por qué se equivocaron tres árbitros mirándola, pero errar es humano".

"No por qué error ayer. No cambia mi opinión. Siempre he sido partidario del VAR porque arregla las cosas que dependen del criterio"", añadió Pellegrini.