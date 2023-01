El Cádiz CF sufre el error más grave desde la implantación del VAR

Pues qué mala suerte tiene el Cádiz CF. Le vienen a robar a su propia casa para vergüenza del arbitraje español, que está por los suelos. Le birlaron dos puntos de oro en el partido contra el Elche disputado el lunes 16 de enero que le hubiesen sacado de la zona de descenso y propulsado hasta la 14ª posición. El gol en fuera de juego de los visitantes impidió la victoria de los amarillos.

Lo peor no es que el árbitro o el auxiliar de banda se equivoquen sobre el terreno de juego. A veces es difícil apreciar una jugada en milésimas se segundos. Lo verdaderamente grave es que el error de proporciones gigantescas provenga desde el VAR con todos los medios y el tiempo de que dispone para revisar cada jugada. Se supone que analizar cada gol desde el principio hasta el final para comprobar que no hay irregularidades.

Desde la implantación del vídeo arbitraje, nunca se había visto semejante fallo como el que se produjo en el encuentro entre gaditanos e ilicitanos. Un fallo histórico. No era una cuestión de interpretación porque el fuera de juego lo es o no lo es. En este caso lo era pero Ignacio Iglesias Villanueva y su equipo se lo comieron. No sé sabe que estaría haciendo porque su trabajo lo realizado rematadamente mal. ¿Revisaron la jugada y no avisaron del fuera de juego o directamente ni comprobaron si Ezequiel Ponce, jugador del Elche, estaba en una posición irregular?

La tecnología arbitral se implantó sobre todo para detectar los goles fantasma y los fueras de juego. Nunca se había producido un error tan grosero desde el VAR y, qué casualidad, el que lo sufre es el Cádiz CF. Es un escándalo con mayúsculas porque se trataba una cuestión meramente matemática, objetiva, que no admitía discusión. Lo que hizo el VAR fue como si una cuenta de 2+2 sumase cualquier número excepto 4. Un error clamoroso que no tiene una explicación lógica porque no la hay. Es toda una invitación a pensar mal. Un club machacado e indignado

Los hechos tienen consecuencias y el fallo garrafal del VAR en contra del Cádiz CF deja como conclusión la adulteración de la competición. Es la realidad. Le han quitado dos puntos por las buenas.