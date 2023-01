Vizcaíno estalla contra Rubiales: "Que traiga de Arabia mis dos puntos", "no hace bien su trabajo"...

El enfado del Cádiz CF es claro y está justificado. Le quitaron la victoria en el partido contra el Elche (1-1) al recibir un gol en fuera de juego que el VAR no detectó de manera incomprensible.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, mostró su indignación por lo sucedido y cargó con dureza contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. En el club están que trinan.

"Estoy esperando que me den los dos puntos que me han quitado. A ver si en algún chárter que vienen de Arabia Luis Rubiales trae mi dos puntos porque me hacen falta para salvarme", señaló Vizcaíno en declaraciones realizadas en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"La culpa no es de Del Cerro (el árbitro del partido), hay una tecnología para la que se han dado instrucciones clarísimas", expuso el presidente antes de recordar que "el otro día (en el encuentro ante el Almería) nos anularon un gol por una acción con retardo de 45 segundos por una jugada que se suponía que había empezado y ahora parece ser que no se siguen las instrucciones que se han mandado".

"La tecnología es necesaria, pero al Cádiz CF siempre le toca la china. Los dos puntos nadie nos lo va a devolver. A ver si nos los traen de Arabia", prosiguió el mandatario cadista.

Vizcaíno cargó con dureza contra Rubiales. "A los equipos pequeños Luis no les coge el teléfono. No le interesa, lo que le interesa es la Supercopa, el glamour, con eso le va perfecto".

"Los equipos pequeños también existimos y las aficiones sufren, había en el estadio 20.000 personas sufriendo porque él (en alusión a Rubiales) no hace bien su trabajo", indicó el presidente.

"No sé ni quién estaba en el VAR", abundó Vizcaíno, que dijo algo más. Sobre la jugada del gol del Elche, recalcó que "no ay interpretación posible, nadie lo puede explicar. Es la primera vez que hay una jugada que no tiene discusión pero los dos puntos no los tengo. Un fuera de juego no es interpretable".

"Para qué hacer una protesta formal, no somos nadie. La Federación es Arabia y glamour y los equipos pequeños sufrimos, que sigan con su glamour", remató el presidente del Cádiz CF.