La clasificación: el Cádiz CF no encuentra la salida del laberinto

Las cuentas no ofrecían la más mínima duda. El Cádiz CF sólo tenía un camino posible para poder escapar por fin de la zona de descenso: vencer al Elche en el choque correspondiente a la 17ª jornada de Liga disputado en la fría y lluviosa noche del lunes 16 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla. No logró su objetivo en un pésimo partido.

El equipo amarillo conocía los resultados cosechados por los demás equipos ubicados en la parte baja durante el fin de semana y sabía lo que tenía que hacer para estar en disposición de dar una zancada larga y con ella tomar aire en su incesante lucha por la continuidad en la máxima categoría.

Después del sonoro golpe sobre la mesa que asestó en Mestalla con un triunfo (0-1) de un grandioso valor, el Cádiz CF afrontaba una oportunidad de oro una semana más tarde para dar un salto en la clasificación con el que dibujar un decorado hasta ahora desconocido en la presente temporada 2022/23.

Pero el conjunto anfitrión no fue capaz de aprovechar los fallos de buena parte de sus rivales directos y por tanto no logró dar el impulso que buscaba para tomar oxígeno en la contienda por la permanencia en Primera División. Ocasión desperdiciada. No es fácil tener en teoría otra tan favorable.

El Cádiz CF también falló en su primera cita del año como local. No dio la talla. No termina de hacerse fuerte en su campo pese a contar con una afición que una vez más se quedó con las ganas de ver ganar a su equipo.

El empate (1-1) frente al colista del campeonato no cubrió las expectativas y por tanto no permitió a la escuadra gaditana abandonar los puestos de descenso, en los que se ve frenado muy a su pesar. De hecho, se quedó en la misma posición que ocupaba antes de la apertura del telón del 17º capítulo.

Los de Sergio González no hicieron los deberes en el primer encuentro del año en casa y pasaron de la 19ª plaza en la que estaban del pitido inicial (tras la victoria del Espanyol) a la 18ª cuando el colegiado decretó el final. La misma que en la 16ª jornada. No hay manera de avanzar.

Con la igualada ante el Elche, el Cádiz CF suma un solo punto y llega a los 16 que le impiden salir del atasco en la zona de descenso, clavado en la 18ª plaza.

De haber vencido, los amarillos hubiesen rebasado de golpe en la tabla a cinco adversarios hasta colocarse en el 14º puesto, pero la realidad es otra tras haber perdido la oportunidad. El Cádiz CF, con esos 16 puntos, está por delante sólo de dos contrincantes: el Sevilla (19º con 15) y el Elche (20º con 5). Se queda un punto por debajo de cuatro equipos que están empatados a 17: Espanyol (14º), Getafe (15º), Celta de Vigo (16º) y Real Valladolid (17º). Sigue a dos del Almería, 13º con 18.

No logra salir del pozo el conjunto con sede en el antiguo Carranza, pero está muy de cerca de varios rivales a los que puede superar en próximas fechas en las que a priori lo tendrá más complicado.

El próximo compromiso de los gaditanos es en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde le toca ejercer de visitante para enfrentarse al Sevilla el sábado 21 de enero en un duelo andaluz entre dos equipos que no lo están pasando bien en la zona de descenso.