LaLiga: "Pocas veces se han visto errores como el del Cádiz CF - Elche"

El grave error del VAR en el partido entre el Cádiz CF y el Elche abre un nueva batalla entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). LaLiga lanzó un comunicado en el que instó al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la RFEF a hacer autocrítica y dejar de eludir responsabilidades en las decisiones arbitrales ante las quejas de los profesionales y recordó que ninguna liga del mundo cuenta con la tecnología del fuera de juego semiautomático.

"Desde LaLiga lamentamos el esperpéntico comunicado del CTA enviado por la RFEF, en el que lejos de asumir responsabilidades o pedir disculpas, intentan trasladar la culpa a una organización absolutamente ajena a la toma de decisiones arbitrales como es LaLiga", afirmó, en respuesta al anuncio de retomar las conversaciones sobre el uso de esta tecnología hecho por el CTA después las duras críticas del Cádiz CFF por el gol concedido anoche al Elche, que no fue revisado por el VAR.

LaLiga aseguró que tiene "un gran respeto y valoración por los árbitros en España" y recordó que aunque la gestión del arbitraje profesional corresponde al CTA a través de la RFEF, "todos los costes arbitrales (salarios, seguridad social, tecnología VAR, etc.) son sufragados por LaLiga y los clubes, siendo los árbitros españoles los mejores remunerados del mundo".

El organismo que preside Javier Tebas indicó que "lleva tiempo proponiendo mejoras en el VAR, como por ejemplo la creación de un cuerpo especializado para ello, diferente a los árbitros de campo", pero la RFEF ha propuesto una modificación reglamentaria para limitar que un árbitro específico de VAR esté en el puesto más de dos años, a lo que se ha opuesto rotundamente.

"Ninguna liga del mundo cuenta en estos momentos con la tecnología de fuera de juego semiautomático. No obstante LaLiga lleva dos meses trabajando y estudiando la opción de integrar el sistema de fuera de juego semiautomático", apuntó en un comunicado.

En este explicó que su director de Competiciones visitó durante el Mundial de Catar el centro tecnológico de la FIFA donde se encontraba el VAR, para conocer de primera mano su funcionamiento, y mantuvo una reunión con Hawk-Eye, proveedor de la tecnología de VAR de la RFEF, el pasado 13 de diciembre, con el mismo objetivo de profundizar en esta nueva tecnología.

"El VAR lleva instalado en España en torno a 4 temporadas y media, aplicándose hasta la fecha en 3.345 partidos entre LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, en los que pocas veces se han visto errores del calado del partido de ayer entre el Cádiz CF y el Elche FC, lo que significa que hasta ahora el sistema ha funcionado, más allá de que LaLiga pone y pondrá todo de su parte para la continua mejora del sistema", señaló.

En su opinión, "echar la culpa de errores humanos a la ausencia de un fuera semiautomático es tratar de engañar a aficionados, jugadores, entrenadores, presidentes de clubes, etc., ya que con este sistema también puede haber errores humanos si no se sigue el protocolo" y ayer "la polémica jugada del Cádiz-Elche no fue detectada/chequeada en ningún momento ni por el árbitro asistente internacional, ni el VAR ni el AVAR".

"Conviene recordar al CTA que hoy se disputan los octavos de final de la Copa del Rey, competición organizada por la RFEF, en donde no se dispondrá del fuera de juego semiautomático, ni en ninguna otra fase salvo la final", agregó.

Además de invitar a LaLiga a implementar la tecnología del fuera de juego semiautomático, después de la experiencia llevada a cabo por la Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Supercopa la semana pasada en Riad, el CTA anunció este martes que "ha tomado las más estrictas medidas disciplinarias internas" que afectan a designaciones ya anunciadas" para los partidos de la Copa de esta semana.

Según los cambios confirmados, en el Levante-Atlético de Madrid José Luis González González sustituirá en el VAR a Ignacio Iglesias Villanueva, que ayer actuó como VAR en el Cádiz-Elche; en el Athletic Club-Espanyol Santiago Jaime Latre reemplazará en el VAR a Jesús Gil Manzano y este actuará como árbitro principal en el Real Madrid-Villarreal en lugar de Isidro Díaz de Mera