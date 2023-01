Lágrimas en el vestuario arbitral: la auxiliar de banda pidió que se revisara el gol del Elche por posible fuera de juego

Nadie podía pensar en el Cádiz CF que cuando se dio por válido el gol del Elche, el que suponía el empate a no en el minuto 81 del partido disputado el lunes 16 de enero, el VAR estaba cometiendo un error histórico nunca antes visto desde su implantación. Un fallo inexplicable. Desde la sala de vídeo arbitraje habían dado por bueno un tanto precedido por un fuera de juego que quedó sin ser señalado.

Jugadores y técnicos del conjunto amarillo fueron avisado de tal circunstancia al finalizar el encuentro. No daban crédito. El entrenador, Sergio González, pidió permiso para acudir al vestuario arbitral para preguntar amablemente al colegiado del partido Carlos del Cerro Grande por la jugada polémica.

No le dio tiempo a abrir la boca al preparador cadista. Antes de hablar, el que tomó la palabra fue el árbitro para pedir disculpas por el fallo que había propiciado el tanto del empate. El propio técnico lo explicó después en rueda de prensa.

En el vestuario arbitral estaba desolada Guadalupe Porras, la auxiliar de banda (juez de línea) que no apreció fuera de juego de Ezequiel Ponce en el inicio de la jugada que acabó con el gol del Elche que llevó su autoría.

La auxiliar de banda pidió perdón entre lágrimas. Estaba llorando por su equivocación. El error, más que suyo, fue del VAR al no detectar el fuera de juego con la ventaja que supone tener las cámaras para revisar las jugadas desde varios ángulos.

Peor aún fue que desde el VAR no se actuó de manera correcta cuando la auxiliar de banda advirtió por el pinganillo que podía existir fuera de juego y que era conveniente que se revisara la jugada. ¿Por qué no lo hizo el VAR? ¿ Y si lo hizo, por qué no vio el fuera de juego o no avisó de la posición irregular del atacante del Elche? Preguntas que no tienen respuesta.

Lo cierto es que los cuatro árbitros (el principal, los dos auxiliares de banda y el cuarto que se ubica entre los banquillos) se marcharon del Nuevo Mirandilla sabiendo que el Cádiz CF había sido gravemente perjudicado. "Lo siento" fue la frase más repetida cuando se cruzaron con varias personas camino de la puerta de salida del estadio. Se equivocaron, pero el error grosero no fue de ellos sino de los que estaban sentados delante de numerosas pantallas en la sala del VAR.