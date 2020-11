El doble atropello de la Federación al Cádiz CF: preguntas sin respuesta sobre la injusta sanción a Cervera

Lo vio todo el mundo menos el que lo tenía que ver. Los que lo tenían que ver. Javier Alberola Rojas no pitó penalti tras la clasírima falta de Foulquier a Alberto Perea dentro del área porque no quiso ni verlo. Era la recta final del partido entre el Cádiz CF y el Granada que marchaba y acabó con empate a uno.

Tuvo toda la razón Álvaro Cervera cuando dijo que no quisieron pitar el penalti. El problema no fue que el colegiado no lo señalase. Puede ser comprensible que no apreciase infracción en una jugada tan rápida. La cuestión es que Alberola Rojas se negó a revisar la jugada en el monitor. ¿Por qué? No hubiese tardado nada. No querer hacerlo fue su segundo error. Negarse a revisar la acción le imposibilitaba una hipotética rectificación. No quiso ver la jugada ni pitar penalti. Así de claro. Un escándalo.

Pero si grave fue el doble error del colegiado y sus ayudantes, el desaguisado ahora es aún mayor porque el club perjudicado de gravedad el pasado 4 de octubre vuelve a recibir otra bofetada un mes y medio más tarde. La Real Federación Española de Fútbol pisotea al Cádiz CF, a su entrenador y a todo el cadismo. Todo bajo una apariencia de legalidad. Pero no cuela. La sanción a Cervera es un despropósito.

El argumento que expone el Comité de Competición para castigar a Cervera es pura subjetividad. Considera que las declaraciones del técnico "cuestionan la honradez e imparcialidad de los miembros del colectivo arbitral que participaron en el encuentro, a los que se atribuye una actuación irregular a sabiendas de que lo era". Es una interpretación de las manifestaciones y la sanción es de una desproporción sonrojante. Una auténtica vergüenza que seguramente confirme el Comité de Apelación.

El árbitro no quiso pitar penalti porque consideró que no lo era. ¿Por qué no cabe esa interpretación? ¿Por qué cargar sobre una persona que manifestó su queja sin más? ¿Un árbitro comete una pifia gigantesca y encima hay que cerrar la boca? Es como atropellar y dar media vuelta para pasar por encima otra vez del atropellado. Eso es lo que han hecho con el Cádiz CF.

Hay un sinfín de preguntas sin repuesta generadas en este caso después del intento de humillación al Cádiz CF y su afición. Estas son algunas:

-¿Ha pedido alguien disculpas al Cádiz CF por un error de bulto que seguramente le impidió sumar dos puntos más?

-¿Ha dado alguien explicaciones sobre lo que sucedió aquel día? ¿Por qué no sale el algún responsable de los árbitros a pedir perdón o el propio colegiado que se negó a revisar la jugada de marras?

-¿Por qué no se hacen públicas las conversaciones entre la sala del VAR y el árbitro tras aquella jugada?

-¿Por qué dejan a un modesto equipo sin dos puntos y ni siquiera dejan que se queje? ¿Ha llegado la dictadura al fútbol?

-¿Por qué no sancionan al infractor? ¿Por qué el autor de un error flagrante ha seguido trabajando sin sanción alguna y en cambio el perjudicado tiene que callar y sufrir un castigo desmesurado?

¿Por qué no le han abierto expediente y sancionado al presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, que se ha mostrado de acuerdo con las manifestaciones de Cervera? ¿Es contradictorio que a uno sí y a otro no?

-¿Por qué el entrenador del Betis se despacha a gusto y no pasa nada y se ensañan con Cervera?

-¿Sancionarán ahora a Ronald Koeman tras soltar barbaridades por la boca tras perder el Barcelona ante el Real Madrid? ¿Se atreverán con un grande?