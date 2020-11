El extremo zurdo del Cádiz CF Jairo Izquierdo atendió a los medios de comunicación en la mañana del jueves 19 de noviembre después del entrenamiento desarrollado en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

El canario, de manera telemática, explicó desde la sala de prensa cómo afronta el equipo amarillo el duelo del domingo ante la Real Sociedad. "Yo quería volver a Cádiz. Por el entrenador, el grupo que hay, la Ciudad y cómo vive el fútbol, aunque es una pena que no puedan entrar en el estadio. Lo doy todo en los entrenamientos para que, cuando haya que competir, hacerlo lo mejor posible", explicó.

Una plantilla de garantías para recibir al líder. "Las bajas siempre sean cuales sean, no son agradables. Hay una plantilla amplia, hay jugadores buenos en todas las posiciones. Si la Real va líder es porque está haciendo las cosas bien. Tenemos que ser capaces de evitar que la Real lleve el balón a zonas en las que son peligrosos".

Su posición favorita es la de extremo izquierdo, aunque puede jugar de lateral zurdo. "Me encuentro muy cómodo de extremo porque es donde más he jugado, donde más años he jugado. El que sabe de fútbol y de posiciones es el entrenador. Nadie mejor que él para saber dónde ponerme y sacar el mejor resultado".

Contrarrestar a la Real Sociedad. "Tenemos una manera muy clara. Lo primero es no cometer errores. Intentaremos que ellos no lleven el balón a zonas peligrosas. Tendremos que hacer cosas buenas en ataque y tener esa fortuna de cara al gol. Intentaremos ganar este partido, claro".

La falta del público en Carranza. "Yo creo que hay que intentar hacer las cosas bien sin público. Parece que nos estamos sintiendo cómodos fuera de casa. Nos está faltando la manera de sentirnos cómodos en casa. A ver si tenemos suerte y podemos conseguir la victoria en casa este fin de semana".

Alcalá

Pedro Alcalá declaró que "me han recibido muy bien, estoy contento por el trato desde minuto 1. El vestuario es una piña y lo único que me da pena es no poder sentir a la afición en nuestro estadio con todo lo que estamos viviendo con el coronavirus. He jugado mucho en contra del Cádiz en Carranza y sé lo que es la presión de la afición y lo que aprieta. Da cosa no sentirlo ahora", ha explicado el zaguero.

Mira al domingo con el respeto que supone la llegada del líder. "Tenemos un partido difícil contra un gran equipo. La Real Sociedad está en buena dinámica y hace las cosas bien. Nosotros tenemos varias bajas por lesión, que afecta a gente importante. Pero somos 25 más los del filial y estamos preparados. Ponga a quien ponga el míster, el que salga dará el máximo para buscar ganar el partido". Todo ello después de las malas sensaciones que dejó el choque en el Wanda Metropolitano. "Venimos de una derrota dura contra el Atlético. Ahora es otra historia. Nos enfrentamos a un equipo distinto al Atlético de Madrid. Debemos sacar nuestras bazas y que ellos no hagan su mejor fútbol", ha recalcado Alcalá.

El defensa cadista desconoce la decisión final de Álvaro Cervera si finalmente Juan Cala se queda fuera por lesión. "Con cualquier compañero que entre estaré contento. Si juego yo, pues mejor. Me llevo bien con todos. Al final quieres sumar, aportar tu grano de arena y sumar para lograr el objetivo que todos sabemos".