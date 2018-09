"Me ha apuñalado por la espalda"

Juan Carlos Cordero se quiso despedir del Cádiz "sin hacer ruido" aunque dejó algún recado al presidente y también a Quique Pina.

"Me gustaría que mi ruido fuese por mi trabajo, mi profesionalidad y mi quehacer con el Cádiz. No me he doblegado ante el ego de los dueños. He sido fiel a mi plantilla, a mi entrenador y a la afición", dijo emocionado.

"Cuando llegué dije que nunca imaginaría que iba a ser director deportivo del Cádiz. He vivido la grandeza de este club. Las 17.000 almas que siempre animan... Me echan a mi familia y a mí. Estoy triste y dolido porque es injusto, desproporcionado", añadió.

"Trabajé con honestidad y libertad y así me voy. He dado estabilidad al equipo y a la cantera, consolidado el Segunda A. Dejo renovado a Manu Vallejo, con una cláusula de 8 millones. He fichado a coste cero a la mayoría de jugadores y he generado plusvalías históricas en el club. La dirección deportiva ha salvado al club de problemas económicos dos veranos seguidos: Aridane, Lucas Bijker y Álvaro García", explicó Cordero. "Las gestiones para que llegaran a coste cero fueron mías".

"Ha habido errores por lo que pido perdón pero la balanza es positiva", añadió Cordero, que apuntó.Dejo más 1,5 millones en el control financiero. Ojalá hubiese tenido algo para gastar cuando llegue hace dos años".

El ex director deportivo aseguró que "dejo un club impecable en lo deportivo. Más del 80 por ciento de los jugadores son propiedad del club y Dani Romera y Brian no salen porque fueron inversiones".

"Doy las gracias al cuerpo técnico y a los jugadores por la entereza que tuvieron en verano. Cualquier vestuario hubiese estallado. Hubo momentos insostenibles".

Cordero demostró que está dolido: "Dice el presidente que soy víctima de una guerra, que soy un buen director deportivo y que me echa por circunstancias. Que se lo explique a mis hijos, que ayer se despidieron llorando a los colegios.

El mismo que felicita a mi mujer por mi santo, a mis padres, es el mismo que apuñala por la espalda. Lo afronto con entereza. Acepto este juego. El fútbol es así".

Cordero pidió "paz institucional entre los dueños de este club" en alusión directa a Vizcaíno y a Pina. "Es una guerra infernal que no ha afectado al vestuario, que se ha mantenido con entereza. Vizcaíno y Pina siempre han respetado al vestuario. Que busquen la paz institucional en el Cádiz, que se lo van a cargar".

Cordero se mostró agradecido. "Gracias a la afición por supuesto y mucha gente que me ha enviado múltiples mensajes de ánimo". Agregó además que "siempre he tratado de corregir errores que haya podido cometer".

Cordero aseguró que "no me esperaba" su despido. De hecho, contó que el pasado jueves pasó con Vizcaíno por Palma "y me invitó a cenar". Es algo como "durmiendo con tu enemigo". La preguntas por los motivos del cese "son para él, se podrá escudar en la Operación Líbero o algo así".

Sobre el contrato que Cordero cuando Pina era el gestor deportivo, Cordero dijo que le propuso a Vizcaíno llegar a un acuerdo. "El 30 de junio me mandó el mismo contrato que había firmado con el Cádiz, no con Pina, sólo cambiaba el 5% de plusvalías de traspaso que también incluía una penalización si alguna compra no salía bien. No quiero ganar más de lo que pueda pagar una empresa, pero como ejecutivo quería estar a altura de los ingresos que genero. Las cantidades que me ofrecía del contrato son idénticas. Se queda parado en verano y hasta el jueves en Mallorca", explicó Cordero, que insistió en que "sólo me he dedicado a trabajar. No he entrado en guerras. Sólo soy un trabajador".

Sobre la oferta de un equipo chino por Álvaro García, que Vizcaíno niega, Cordero dijo que existió. "Ya dije en su día que yo por una oferta de 5 millones -3,5 ahora y 1,5 en enero, más otros por objetivos- lo hubiese vendido, pero el presidente dijo que no. El equipo chino envía un escrito que quiere negociar. Si el Cádiz vende hace dos meses tenemos ese tiempo y dinero en el mercado".

Cordero expuso que "el margen de maniobra me preocupaba. A los jugadores se les daban pagarés porque no se les podía pagar en junio".

"Dije que si Quique hubiese estado me hubiese escuchado. Pero el presidente decidió rechazarla. Después hubo oferta del Huesca. Mi obligación es trabajar, yo no decido cuándo se vende. No es lo mismo trabajar con dos meses que en una semana".

"Me despidió en tres minutos. Intentó quedar bien conmigo pero yo no soy así. Fue un despido sucio", añadió Cordero, que se queda con dos momentos de su estancia en el Cádiz: "Me quedo con el día de la Copa del Betis y el día del Elche cuando nos clasificamos para el play-off de ascenso. Fueron momentos importantes de resurgir". A su juicio, deja una plantilla "para estar en la parte alta sin renunciar a la humildad y a los 50 puntos.

Cordero se puso a disposición de Óscar Arias. "Le deseo suerte, tiene mi teléfono para lo que necesite".