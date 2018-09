El ex director deportivo asegura que sí hubo una oferta china por Álvaro

Sobre la oferta de un equipo chino por Álvaro García, que Vizcaíno niega, Cordero aseguró que sí existió. "Ya dije en su día que yo por una oferta de 5 millones, 3,5 ahora y 1,5 en enero, más otros por objetivos, lo hubiese vendido, pero el presidente dijo que no y la decisión es suya. El equipo chino envía un escrito diciendo que quiere negociar. Si el Cádiz vende hace dos meses tenemos ese tiempo y ese dinero en el mercado".

Cordero expuso que "el margen de maniobra me preocupaba". Y desveló un hecho que refleja los apuros económicos del club: "A los jugadores se les daban pagarés porque no se les podía pagar en junio".

Recordó que en su momento, ante la oferta del equipo chino, "dije que si Quique hubiese estado me hubiese escuchado. Pero el presidente decidió rechazarla. Después hubo una oferta del Huesca. Mi obligación es trabajar, yo no decido cuándo se vende un jugador". Lo que sí dejó claro es que "no es lo mismo trabajar con dos meses de margen que tener que hacerlo en una semana".

"Llevo 19 años ejerciendo de director deportivo. Siempre he cumplido con creces con mis objetivos deportivos. He sido fiel a mis ideas. Saben que yo no soy un monigote. Es evidente que soy más afín a Quique, que lo quieren enterrar. He trabajado y nada más lo saben los dos", concluyó.