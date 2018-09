De una invitación a cenar al despido unos días más tarde

Juan Carlos Cordero aseguró que "no me esperaba" su despido después de haber gestionado la confección de la plantilla para la temporada que ya esta en marcha. De hecho, contó que el pasado jueves paseó con Manuel Vizcaíno por Palma de Mallorca -antes del partido contra el conjunto balear- "y me invitó a cenar". Tres días más tarde se produjo la destitución. Es algo como "durmiendo con tu enemigo", detalló. De una cena al despido en cuestión de días. La pregunta por los motivos del cese nos las respondió Cordero porque no las sabe. "Las preguntas son para él -en alusión al presidente-, se podrá escudar en la Operación Líbero o algo así", dijo Cordero, que aún no sabe el motivo de su marcha forzoza.

Sobre el contrato que Cordero firmó cuando Quique Pina era el encargado de la gestión deportiva del club, el ex director deportivo dijo que le propuso a Vizcaíno llegar a un acuerdo. "El 30 de junio me mandó -el presidente- el mismo contrato que había firmado con el Cádiz, no con Pina, y en él sólo cambiaba el cinco por ciento de plusvalías de traspaso que también incluía una penalización si alguna inversión en un jugador no salía bien". Cordero defendió ese bonus por traspaso que denegada Vizcaíno. "No quiero ganar más de lo que pueda pagar una empresa, pero como ejecutivo quería estar a altura de los ingresos que puedo generar. Las cantidades que me ofrecía -Vizcaíno- del contrato son idénticas. Se queda parado en verano y así hasta el jueves en Mallorca", explicó Cordero, que insistió en que "sólo me he dedicado a trabajar en el Cádiz. No he entrado en ninguna guerra. Sólo soy un trabajador más dedicado a mi cometido".

A su juicio, deja una plantilla que debe estar arriba. "Es para estar en la parte alta, pero sin renunciar al principio de humildad y a los 50 puntos, que es prioritario.

Cordero se puso a disposición de Óscar Arias, su sustituto. "Le deseo suerte, tiene mi teléfono para lo que necesite".