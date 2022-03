La actitud ejemplar de Akapo con el Granada

El fútbol español ha sido testigo del comportamiento que está teniendo Carlos Akapo, defensa del Cádiz CF, con lo sucedido en la segunda parte del encuentro que disputó su equipo en Granada. Desde el mismo momento de los lamentables hechos, el zaguero ya dio una lección al apelar al diálogo hacia un espectador que, en su cara, simulaba con los brazos el gesto de un mono. Ni una mala palabra en ese instante ni después cuando se ha referido al asunto.

Cuando acabó el choque del estadio Nuevo Los Cármenes, el zaguero fue el centro de atención para las cámaras de Gol TV, ante las que expuso lo que había sucedido cuando abandonaba el rectángulo de juego. Denunció lo que había vivido desde el respeto y exponiendo la secuencia. Dijo claramente que un aficionado del Granada le había llamado mono.

Las manifestaciones del defensa del Cádiz CF se han repetido como consecuencia de un episodio que está dando la vuelta al mundo. En la Ser, indicó de forma reiterativa que "los que me insultan no representan a la afición del Granada". "Han sido cuatro gilipollas, aunque esté mal dicho", indicaba antes de proseguir su relato. "Se lo he recriminado a todos ellos pero ha habido uno que lo ha vuelto a hacer -el que aparece en la mayoría de imágenes-, por lo que me voy jodido. El fútbol son valores de respeto. No entiendo a la gente que trata de hacer daño con el tema del racismo. No quiero darles el protagonismo que no se merecen", apuntaba el zaguero a pesar de estar convencido que lo mejor es denunciar este tipo de comportamientos.

"No se puede seguir así; espero que lo identifiquen y no vuelva a entrar en un campo de fútbol"

El futbolista del Cádiz CF iba un poco más lejos con el tema dejando para la galería un mensaje y un deseo para que se actúe de forma ejemplar. "Tenemos que erradicar esto porque no se puede seguir así. Espero que lo identifiquen y no vuelva a entrar en un campo de fútbol".

Las palabras del defensor del conjunto gaditano deja a las claras que en el fútbol y en la sociedad del siglo XXI no hay lugar ni espacio a unos comportamientos tan penosos, por lo que desde la ley vigente cabe esperar que se produzca una sanción acorde a la gravedad de los hechos acaecidos por ese espectador presente en el estadio Nuevo Los Cármenes.