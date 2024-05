Accidente en la playa de Camposoto: un joven, hospitalizado tras quedar aplastado por una de las torres de los socorristas

Un joven isleño de 31 años se encuentra hospitalizado desde la semana pasada en el hospital Puerta del Mar tras sufrir un grave accidente en la playa de Camposoto al quedar aplastado por una de las torretas de los socorristas, que se le cayó encima.

La estructura no estaba instalada todavía -en estos días se llevan a cabo los trabajos de montaje de cara a a la temporada de verano- pero tampoco existía indicación o señal alguna que advirtiese del peligro existente ya que la caseta en cuestión no estaba fijada a la arena con lo que no había tampoco apariencia de riesgo alguno.

El joven, que acudió a la playa acompañado de su hermana menor, tras darse un baño en el mar se apoyó en uno de los pilares de madera para realizar unos estiramientos cuando se le vino encima toda la estructura aprisionándolo contra la arena.

El peso de la estructura sobre su abdomen y sobre el pecho -donde recibió el golpe- le impedía respirar, y su hermana, era incapaz de levantarla por sí sola. Afortunadamente, un matrimonio que paseaba por la playa y unos jóvenes que corrían por la orilla acudieron a los gritos de auxilio y entre los cinco lograron levantar la torreta de salvamento lo suficiente para liberar al accidentado.

Inmediatamente, se dio aviso también al servicio de emergencias 112, trasladando al joven en estado grave hasta el Hospital Puerta del Mar, donde permanece desde entonces bajo observación.

El suceso ocurrió el pasado miércoles pasadas la una de la tarde.

En observación por una grave hemorragia interna

Según la información facilitada por la familia, los médicos han indicado que aún no pueden realizar una valoración completa de los daños causados por el aplastamiento debido a la hemorragia interna provocada por una laceración en el bazo que oculta la visión del resto de órganos.

Testigos de los hechos señalaron que, a pesar de solicitar la ayuda de la Policía Local en el momento del incidente, los agentes excusaron su presencia alegando que ya estaba avisada la ambulancia y que en ese momento se encontraban muy ocupados. Esta respuesta -apunta la familia del joven herido- ha impedido que se pueda levantar un atestado del accidente.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando, la responsable de la Policía Local, la concejala María José Foncubierta, se ha puesto en contacto con la familia del joven para interesarse por su estado. Los padres del accidentado han pedido que, en el futuro, se balicen y adviertan adecuadamente las obras y estructuras temporales en la playa para evitar que un accidente similar vuelva a ocurrir.

La familia espera que el Ayuntamiento isleño tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las playas y evitar futuros incidentes que pongan en riesgo la vida de los bañistas.