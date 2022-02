Gesto racista de un aficionado del Granada a Akapo: "Me ha llamado mono"

El partido entre el Granada y el Cádiz CF (0-0) ha dejado una escena muy desagradable cuando Carlos Akapo fue sustituido y abandonó el campo por la línea de fondo. Un seguidor del conjunto local se dirigió al defensor haciendo el gesto de un gorila -usando para ello las manos-, por lo que el jugador le recriminó la acción al igual que hizo otro aficionado que estaba sentado justo una fila por delante.

Los sucedido ha sido captado por las cámaras de Gol Televisión, que se encargaban de la emisión del partido que cerraba la jornada 26ª, por lo que LaLiga ha tomado cartas en el asunto para que se localice a este seguidor. La intención del organismo que preside Javier Tebas es presentar denuncia ante la Fiscalía por un delito de odio.

El lamentable gesto de ese hincha del Granada pasó desapercibido para los futbolistas de uno y otro equipo al estar en choque en juego, si bien los seguidores de los lugares más cercanos sí se percataron de lo que acababa de suceder.

Al concluir el encuentro el futbolista del conjunto granadinista Carlos Neva fue cuestionado por este asunto. Después de reconocer que no lo vio desde el césped, agregó que "si le ha hecho eso (gesto del gorila), hay que condenarlo y dejarle fuera".

El protagonista del triste episodio, Akapo, habló al acabar el duelo y expuso lo sucedido: "Es curioso que esta semana había grabado un tema de racismo con mi club. Lo que ha pasado es que tras el cambio tres o cuatro aficionados, que no representan a la afición del Granada, han tenido esos gestos. Les he dicho que eso me asombraba. Uno siguió con el mismo gesto y me ha llamado mono. Gente así no merece estar en los campos", explicaba Akapo.

El lateral del Cádiz CF insistía en que "esto es para disfrutar y que exista respeto". "Estoy un poco jodido por todo esto. Pero insisto que no representan a la afición del Granada. No entra en mi cabeza que la gente te llame negro o haga gesto de racismo. Trato de llevarlo con calma y le hago ver a esa persona que eso no está bien. Lo ha visto todo el mundo y espero que no entre más. Agradezco a otros aficionados del Granada que estaban en la fila de delante que se lo recriminaran".