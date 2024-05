La retirada del promotor del hotel de 5 estrellas de Cádiz lleva a la APBC a la casilla de salida

Teófila Martínez se ha quedado sin cubo y sin agua. El proyecto del hotel 5 estrellas en el edificio Ciudad del Mar se fue al garete después de que la empresa promotora se hartara de esperar un Consejo de Ministros que le permitiera iniciar la obra.

Pero es que en cuanto al Gobierno central de Pedro Sánchez le ha llegado la noticia de la retirada del proyecto de alojamiento de lujo, lo primero que ha hecho Pedro Sánchez es borrar de la agenda oficial de Consejo de Ministros la petición del puerto de Cádiz a través de Puertos delEstado de que hacía falta cambiar el suelo para que éste dejara de tener uso portuario para pasar a tener uso habitacional.

La solicitud ha ido directamente al cubo de la basura, ya que, según confirma la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, sólo tiene sentido plantearse un cambio de uso cuando hay un promotor y un proyecto en firme con un hotel ya dibujado y con todo pendiente de meterle la excavadora.

Ahora ya no hay promotor. No hay proyecto. No habrá, al menos de momento, hotel, por lo tanto Pedro Sánchez podrá lavarse las manos y hacerse un Pilatos y olvidarse de este asunto pendiente con la ciudad de Cádiz.

Al final, el que fuera presidente de la APBC antes de Teófila y antes de José Luis Blanco, Rafael Barra, va ganando uno a cero cuando se recupera de la hemeroteca alguna que otra información suya en la que decía que nunca iba a haber allí un hotel ya que ese espacio tenía que ser para el uso portuario o, al menos, para alguna actividad relacionada con la náutica.

Por lo tanto ya pierde sentido que partidos como el PP sigan tirando piedras a las ventanas de Moncloa porque ya allí no hay ni un papel que hable de la necesidad de un cambio de uso de suelo portuario para instalar un hotel en Puerto América.

Sí tiene sentido que Teófila Martínez emplee buena parte de sus esfuerzos en buscar, lo antes posible, un nuevo promotor para un nuevo proyecto y un nuevo hotel. Da igual que sea de cuatro o de cinco estrella, ya que en ese detalle la ex alcaldesa de Cádiz nunca se metió. Ella siempre le decía a Rafael Barra que quería allí un hotel y punto a lo que siempre le respondía el entonces presiente de la APBC que nanai de la China.

Como si a Cádiz le sobraran mecenas

Por otra parte está la gente del PSOE que. como su portavoz municipal, Óscar Torres, dicen que si se ha ido este promotor ya vendrán otros. Como si a Cádiz le sobraran mecenas. Pero lo cierto es que, según indican dese la Autoridad Portuaria, daría igual que mañana llegara otro promotor con otro proyecto porque, de igual manera, Teófila tendrá que irse a la casilla de salida del tablero y empezar a tirar el dado hasta que le salga al menos un cinco para empezar a mover fichas.

Pero miedo da pensar que en la mesa de Pedro Sánchez no sólo estaba esta petición de Puertos del Estado relacionada con el hotel sino que allí sigue pendiente de trámites administrativos el visto bueno para que puedan empezar los primeros trabajos para transformar la fisionomía el puerto de Cádiz empezando por su Muelle Ciudad para que se pueda dar el pistoletazo de salida definitivo al ansiado proyecto de integración puerto y ciudad, del que poco se podrá hacer mientras que no se lleve a cabo la mudanza de los cajones desde el Muelle Reina Sofía hasta la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz.