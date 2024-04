El Gobierno lleva cinco años mareando papeles con Cádiz y Puerto América sigue sin hotel

En Cádiz se podría hacer un catálogo de monumentos que han ido reflejando la ineptitud de las distintas administraciones y la dejadez a la que, en muchos casos, someten a muchos proyectos que la ciudad necesita para su evolución y para su desarrollo con la creación de empleo y riqueza que necesita nuestra Bahía.

Si ese catálogo tuvieran un top ten, posiblemente el número 1 se lo llevaría el edificio Ciudad del Mar ubicado en Puerto América, ya que su historia y su abandono suma ya la friolera de un cuarto de siglo esperando que alguien ponga, de verdad, pie en pared. A esa inacción del Gobierno central y de Puertos del Estado se suma el hecho de que este monumento a la dejadez se ubica en un rincón de la ciudad al que son pocos los ciudadanos que llegan al encontrarse en suelo portuario, muy cerca de la Punta de San Felipe.

La respuesta que de manera repetida dan desde la Autoridad Portuaria es que el proyecto está parado a la espera de un Consejo de Ministros que autorice el cambio de uso del suelo para que deje de ser suelo portuario y pueda convertirse en suelo residencial o habitacional, como sería estrictamente necesario si realmente se quiere optar a que ese rincón de la ciudad llegue a contar algún día con un hotel de lujo de 5 estrellas que ya tiene dibujo y proyecto desde hace ya demasiados años.

Tanto es así que ya se ha llegado a convertir en sospechoso que la empresa que, en teoría sigue pensando en hacerse cargo de promover ese proyecto de hotel, se merece un premio a la paciencia. Sus gestores ya no cogen el teléfono, ya no se sabe si sigue existiendo o no esa sociedad denominada Puerto América Cádiz S.L. sigue existiendo.

Es cierto que una inesperada pandemia mundial lo dejó congelado todo, pero ya vamos para los cinco años desde ese desastre sanitario que tantas vidas costó y ese hotel de cinco estrellas que tan buena pinta tenía y que tanto necesita la ciudad sigue esperando a que un martes cualquiera de estos alguien quiera meter en el orden del día un ítem en el que se apruebe este cambio de uso que, en teoría reactive este proyecto de cinco estrellas que podría convertirse, si algún día llega a ser una realidad, en un emblema de esa integración puerto y ciudad de la que tanto hablan las autoridades.

Vale la excusa de que hasta hace cinco años había muchos escollos burocráticos. Es cierto que la Autoridad Portuaria se ha llevado años, sobre todo, en tiempos del socialista Rafael Barra, con el apoyo del otro socialista histórico como era Rafael Román, se negaban rotundamente a ver allí un hotel y no un edificio relacionado directamente con la actividad portuaria o al menos náutica.

En resumen, para entender todo este galimatías habría que devolver a Teófila Martínez a la Alcaldía de Cádiz y a Rafael Barra a la Presidencia de la APBC.

Este inmueble se llegó a bautizar como edificio Ciudad del Mar pero nunca se llegó a terminar de construir. Se usó en la Expo de 1992 para la Gran Regata Colón y poco más. A partir de ahí se abría un tiempo en el que realmente nadie sabía qué hacer con ese edificio:el Ayuntamiento de Teófila lo abandonó, Rafael Barra no daba el paso de recuperar la concesión que se le había otorgado en su día al Ayuntamiento y el edificio

Pero ya eso se solucionó, el Ayuntamiento devolvió las llaves del edificio y Pleno tras Pleno ya todo ha quedado en manos del Gobierno de Pedro Sánchez que es el que debe mover ficha e incluir en el orden del día de alguno e los martes de Consejo de Ministros un ítem que diga algo así como:“Aprobación del cambio de uso del suelo que actualmente ocupa uno de los mayores monumentos a la dejadez y al abandono”.