La directora de este proyecto, Marta de la Mata, calcula que la construcción y el amueblamiento de este lujoso hotel requiere algo más de dos años , por lo que se arriesga a decir que si la situación del Covid se aclara y llega pronto una vacuna que permita la reactivación económica del país y de todos los proyectos congelados, el hotel no estará listo nunca antes de 2023.

Pues ahí sigue esperando la sociedad Hotel Puerto América S.L . Pero afirma entender ahora las circunstancias que están motivando el retraso. “Entendemos que este procedimiento se ha visto frenado por el Covid. Entendemos que hay otra prioridad ahora que es la salud de todos, y lógicamente entendemos que el Consejo de Ministros no este saturado sino en overbooking”. A pesar de ello, esperan que en cuanto pueda, el Gobierno central busque un hueco para poder continuar con la tramitación y poder iniciar la construcción de este hotel de 5 estrellas.

La ex alcaldesa Teófila Martínez (PP) se llevó muchos años detrás del entonces presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rafael Barra, intentándole convencer de que esa ubicación, en el lugar que ocupa el abandonado edificio Ciudad del Mar, era el lugar idóneo para un hotel singular que mirara al mar. Pero Barra siempre le ponía por delante que usar ese suelo para levantar un establecimiento hotelero sólo sería posible con el consentimiento expreso del Consejo de Ministros.

Llegaron los gestores de este grupo y anunciaron a finales de 2018 que querían apostar por este ambicioso proyecto , no sólo aportando una inversión de capital que puede estar en torno a los 30 millones de euros sino toda la ilusión y fuerza que requiere la construcción del que sería el primer hotel de cinco estrellas de la capital.

El diseño del nuevo edificio girará en torno al mar y a la navegación

El proyecto inicial de este hotel de cinco estrellas que se denominará Hotel Puerto América contempla que este establecimiento sea el de mayor capacidad de la ciudad, con entre 200 y 250 habitaciones. El nuevo hotel contará con 20.000 m2 construidos, varias piscinas, spa y zona de ocio. Pero el Covid ha provocado un paréntesis en el que los diseñadores y gestores de este nuevo espacio no se han quedado parados y sus mecanismos creativos siguen buscando fórmulas para conseguir que éste se convierta en un hotel emblemático y de referencia a nivel nacional. Su directora de proyecto, Marta de la Mata, no puede negar su debilidad por este proyecto:“Tendrá un diseño espectacular, con el mar y la navegación como ingredientes principales. No será como un barco mercante de esos feos, sino un barco bonito con unas velas gigantescas en un escenario inmejorable”, indica la directora de este proyecto. En cuanto a si el hotel nacerá condicionado por lo ocurrido con el Covid, De la Mata afirma que “esperamos que pronto pase todo y, entre la construcción, el amueblamiento y la puesta en funcionamiento del hotel, todo esto quede detrás como una mala pesadilla”.