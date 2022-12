Youba Diarra explica por qué aceptó la oferta del Cádiz CF

Youba Diarra (Malí, 24 años) fue presentado como nuevo jugador del Cádiz CF el martes 27 de diciembre unas horas después de que el club anunciase su fichaje. Fueron sus primeras palabras como cadista después de realizar su primer entrenamiento con sus compañeros en el estadio Nuevo Mirandilla.

El centrocampista ya estuvo hace justo año haciendo varias sesiones en el conjunto amarillo. El buen recuerdo que guarda de entonces ha sido importante a la hora de dar el paso. "Hace un año me gustó el club cuando estuve aquí y cuando Frederic Kanouté me habló de la oportunidad de venir ahora fue una idea que me resultó muy atractiva", explicó el ex del Salzburgo.

"El año pasado vine para ver el club, ver cómo era y participar en los entrenamientos, pero no fue el momento de quedarme, ahora sí lo es y estoy contento por ello", expuso Youba Diarra, que vive su primera aventura en el fútbol español después de haber jugado en equipos de su país natal, Austria, Alemania y Estados Unidos.

El medio comprobó hace un año cuál era el nivel del equipo amarillo. "Me acogieron bien aquí, el nivel era alto, eso fue algo que me gustó y también el tipo de fútbol que se practica. Todo esto hace que esté contento por haber venido al Cádiz CF".

Youba Diarra tiene claro que puede ofrecer mucho al juego del Cádiz CF. Indicó que "físicamente puedo aportar ganando duelos defensivos. Además tengo una buena cultura táctica y también calidad técnica para sacar el balón jugado desde atrás".

El nuevo futbolista del Cádiz CF no podrá jugar el duelo andaluz ante el Almería (30 de diciembre) porque no puede se inscrito hasta el comienzo del mercado de invierno el mes de enero. Dispone de más de una semana para adaptarse y pelear por un hueco en la convocatoria y en el once inicial del encuentro frente al Valencia que se disputará en Mestalla el 6 de enero.