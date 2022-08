Vizcaíno: "A los aficionados les gustaría que casi todos los días viniera un jugador internacional"

Después de las pésimas sensaciones del Trofeo Carranza, Manuel Vizcaíno ha dado su punto de vista de la situación que vive el mercado y la política de refuerzos del Cádiz CF. Entiende que está sucediendo lo normal a esta altura de verano a pesar de la inquietud general.

"Hay nervios en todos los equipos porque esto forma parte de la propia esencia del fútbol; los dirigentes tenemos que asumir esto de esta manera", advertía a los micrófonos de Canal Sur El máximo dirigente del Cádiz CF insistía en echar mano de memoria para recordar que "hemos comprado a Rubén Alcaraz y a Víctor Chust, hemos incorporado a coste cero a Awer Mabil y a Zaldua, que fue titular en la Real Sociedad. Los anunciamos a la vez, pero ahora tenemos que estar atentos al mercado. Es verdad que ha estado parado desde esos primeros momentos, y a partir de ahí tenemos que saber que con los recursos que tienes debes completar una plantilla, porque hace falta incorporar jugadores y que otros salgan. Es la esencia del verano", relataba.

Trató de ponerse en el pellejo de la masa social al decir que "a los aficionados les gustaría que casi todos los días viniera un jugador internacional con su país, pero debemos estar tranquilos porque no todo pasa cuando queremos y hay que saber que eso va a pasar". "Nosotros tenemos nuestras palancas guardadas, pero vamos a dejarlo ahí para no dar pistas en el mercado. Están para sacarlas, pero hay que sacarlas en el momento adecuado y conveniente".

La cuestión de Lucas Pérez y el Deportivo salió a la palestra. "Somos un club cercano a los jugadores y efectivamente había ese compromiso de que si subía el Dépor, él quería irse. Pero eso no ha sucedido. Lucas es jugador del Cádiz y está muy contento en el Cádiz. Entiendo y respeto mucho a la afición y a la historia del Deportivo, un club que fue muy grande en la época reciente", descartando cualquier lío con el delantero del Cádiz CF. "No hay caso Lucas, hemos preferido dejarlo pasar, debemos respeto al Cádiz, que es una entidad centenaria. Creo que Lucas va a hacer una de sus mejores temporadas en Primera".

"N'Diaye es un jugador con bastante experiencia en la Liga española, es un jugador que gusta"

De las opciones de ver a Alfred N'Diaye de amarillo, explicaba que "es un jugador con bastante experiencia en la Liga española, es un jugador que gusta, pero que tiene contrato con el equipo de Arabia y mientras tenga contrato no puede jugar con el Cádiz, pero es un jugador que gusta y gusta bastante”.

Y, para acabar, su opinión sobre las manifestaciones de Carlos Akapo culpando a la entidad de no haber seguido en el proyecto. "Él sabe lo qué ha pasado y el motivo por el cual no ha renovado. Le ofrezco las instalaciones del club para despedirse de la afición porque Carlos (Akapo) es un buen chaval que quizás estuvo mal asesorado a última hora por los típicos intermediarios que intentan cazar jugadores libres al vuelo y le prometen cosas que después no son capaces de cumplir".