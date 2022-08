Sergio González: "Es normal la incertidumbre porque los rivales se refuerzan y tú no"

Sergio González ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota por 1-4 en el Trofeo Carranza ante el Atlético de Madrid. El técnico se ha mostrado descontento y ha querido remarcar que el Cádiz CF estará a punto para competir en el primer partido de Liga ante la Real Sociedad del próximo domingo.

"No es el resultado que deseábamos para nuestro estreno ante nuestra afición. Tenemos seis bajas importantes y nos han hecho pensar en otro dibujo. Hoy la línea de 3 tenía diferentes problemas, no hemos requerido bien el partido. Nos ha podido pesar. Es un partido de pretemporada, no es el resultado que queríamos y lo importantes es cuando empiece la liga mejorar y tenemos mucho trabajo por hacer. El equipo va volver a competir".

Sobre la situación que se ha vivido en el terreno de juego ha querido respetar a la afición y ha mostrado incertidumbre sobre el mercado de fichajes de su equipo. "A la gente hay que respetar su opinión. He visto un ambiente de apretar, lógico en un partido como hoy. Queremos tener los mejores futbolistas, ellos han dado su opinión y nosotros tenemos claro los recursos que tenemos. Estamos trabajando todos de la mano. Los socios tienen que apretar y la junta directiva seguro que intentará traer a los mejores futbolistas. Es normal la incertidumbre porque los rivales se refuerzan y tu no, pero el presidente hará su trabajo".

Sobre la goleada ha dejado claro que el equipo no ha tenido problemas defensivos y que los goles han sido producto de la mala suerte. "No creo que haya fragilidad, los goles han sido una mezcla de todo. El tercero nos ha hecho daño y el cuarto ha llegado por eso. Es un palo por la presentación ante tu gente, pero estamos trabajando en buena línea y vamos a mejorarlo y dar con la tecla".

Con respecto a las diferencias con la plantilla de la temporada pasada ha afirmado que el equipo competirá y que los jugadores que salen del banquillo darán esa motivación al resto. "Llevamos dos días entrenando, no puedo comparar con lo del año pasado. Estamos ajustando todo y el equipo se esta engrasando. Los futbolistas que han salido del banquillo me han gustado, han aportado cosas al equipo".

También ha dejado claro que la preparación se ha visto modificada debido a que el Mundial se disputa en mitad de la temporada. "En esta última semana hemos aumentado el volumen de entrenamientos debido al Mundial. El objetivo es estar bien el domingo ante la Real Sociedad y estos partidos son trabajo, el resultado es lo de menos".

Sobre la presentación en el Trofeo ante su afición se ha mostrado ilusionado, a pesar de no conseguir el resultado deseado. "Es una ilusión estar con tu gente, nos gustaría haber levantado el trofeo, pero nos queda esa espinita. Aunque en los últimos años no se ha conseguido el trofeo y hemos conseguido salvarnos. Ojalá este año igual".

Al gol con la mano de Saúl no ha querido darle más vueltas y se centra en el próximo partido del sábado ante el Sevilla. "El arbitro ha reconocido que había sido mano, pero el estar adaptado al VAR te puede condicionar. El partido era de pretemporada de cargar minutos ,de sumar minutos, tener un rival muy fuerte y mostrar tu mejor versión. Hay que aceptarlo y que esto no nos quite ningún animo. Ahora a preparar el partido del sábado con todas las ganas".

Ha mostrado su felicidad por como están rindiendo los fichajes que han llegado. "Zaldua nos va a hacer crecer como equipo y Mabil está con ganas, ilusión y necesitamos adaptarle a la competición. Necesitamos sacar un buen nivel de él y seguro que nos ayudará".

Para terminar ha confirmado que Negredo y Alejo pueden llegar al inicio liguero. "Negredo puede que llegue al inicio de liga, Alejo también y Sobrino no sabría decirte. Están pasando pruebas".