El Cádiz CF no podrá escalar en una 37ª jornada de Liga en la que lo máximo a lo que puede aspirar, que no es poco, es a conservar la quinta posición y a no perder la ventaja adquirida a sus perseguidores.

El conjunto amarillo continuará en el quinto peldaño si vence o empata el lunes en el encuentro frente al Málaga. Si gana le sacará cinco de ventaja al cuadro costasoleño. Si el choque se resuelve con tablas la renta se mantendrá en dos puntos. En la primera vuelta ganaron los malagueños.

Un triunfo permitiría al Cádiz CF seguir a la estela del Mallorca, que sostuvo la cuarta plaza tras una agónica victoria sobre el Sporting de Gijón. Los gaditanos llegarían a los 63 puntos, a uno de los bermellones (64), y además dejarían a los asturianos (54) a una lejana distancia de nueve.

Si el conjunto de Cervera es capaz de quedarse con todo el botín, se acercaría al Albacete, tercero con 65 puntos después de no pasar del empate en su feudo en el choque contra el Numancia.

Una victoría situaría a los gaditanos en una disposición idónea en sus aspiraciones de amarrar uno de los puestos de fase de ascenso. Pero todo lo que no sea ganar supondría una complicación de cara al futuro inmediato.

Un empate o una derrota abocaría a los de Cervera a una sufrida visita a Riazor el próximo domingo. En el primer caso llegaría con un solo punto más que el Deportivo de La Coruña, al que goleó en diciembre. En el segundo, los costasoleños subirían al quinto lugar, los amarillos pasarían al sexto e incluso al séptimo si el varapalo fuese por más de tres goles, y se presentarían en territorio gallego empatado a puntos con el Dépor.