El entrenador del Málaga CF, Víctor Sánchez del Amo compareció en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz que disputará su equipo el próximo lunes a las 21:00 horas en el Ramón de Carranza. El técnico malaguista destacó las posibilidades de su equipo de cara a la recta final del campeonato y elogió la actitud que está mostrando el vestuario.

El Málaga afronta la jornada tras una dura derrota en casa contra el Mallorca, que, sin embargo, según afirmó Víctor, no afecta negativamente al estado anímico del equipo: "El factor que más influye en la confianza es el resultado. Es tremenda la influencia que tienen los resultados negativos o positivos. Nosotros, como lo tuvimos negativo la semana pasada, nos lleva al análisis del partido, y el que tenemos es que el equipo hizo todo lo posible para ganar y eso transmite confianza. Entendemos que jugando como se ha jugado los resultados llegarán. Los jugadores creen en ello y la confianza no se ve afectada. También es importante que la gente lo reconociera con una ovación, creo que esa percepción no solo se queda dentro del campo, también fuera y eso refuerza la confianza. Es un espectáculo ver cómo trabajan, y cómo lo dan todo en los entrenamientos".

En cuanto al próximo rival, el técnico blanquiazul reconoció que la dificultad es máxima ante un Cádiz que llega también con el objetivo del ascenso en mente y que tendrá el apoyo de su afición como plus: "Dos equipos en la pelea por ascender. Los equipos que están ahí al final de temporada son los que están haciendo las cosas bien, que están en buen momento de forma y los que más exigen, como demostró la semana pasada el Mallorca. Iremos con nuestras ideas claras, creyendo en nuestra línea de juego y confiando en nuestras posibilidades. Hemos estudiado al rival y sabemos de sus virtudes. Machís es uno de sus jugadores más determinantes, está teniendo un rendimiento muy importante, pero trataremos de minimizar sus virtudes y explotar las nuestras, evidentemente".

En cuanto al uso de las bandas en el aspecto defensivo, Víctor afirmó que ningún jugador está exento de defender, y que cada pieza del once tiene una función muy específica tanto en el aspecto ofensivo como defensivo: "Ningún jugador de nuestro equipo tiene menos obligaciones defensivas, lo que tienen son diferentes responsabilidades defensivas. Se juega con 11 jugadores, y nosotros intentamos utilizarlos todos para atacar y defender. Por la forma de jugar del equipo, cada uno tiene unas responsabilidades, y ,en función de cada puesto se reparten roles y responsabilidades, pero no hay dejadez de funciones en ningún puesto. Somos un equipo que quiere jugar siempre en campo rival y allí también hay que defender, con presiones altas, con activación tras perdida o provocando que el rival juegue hacia atrás. Hay jugadores adelantados que son importantes para ese trabajo tanto en ataque como en defensa".

Asimismo, el técnico del Málaga fue rotundo en cuanto a la posición del equipo en la tabla y el objetivo del club. Afirmó que tanto en la dirección técnica como en el vestuario no se piensa en otra cosa que no sea ascender, y que el optimismo es la tónica dominante: "No tenemos problemas en hablar de clasificación u objetivo. El objetivo es el ascenso y ganar todos los partidos. Creemos en la capacidad que tiene el equipo para lograr y que tenemos cualidades para hacerlo. Viendo cómo han trabajado estas semanas, nos reafirmamos en el potencial de este equipo. Los jugadores también lo creen. Intentaremos mejorar la posición cada jornada, con una victoria en cada partido. La igualdad que hay en esos puestos de arriba ofrece muchas posibilidades, y nosotros queremos aprovechar esas oportunidades que nos da cada partido de conseguir los tres puntos para estar lo más arriba posible".

Por último, el entrenador blanquiazul valoró que el partido sea un lunes, y agradeció el esfuerzo que hacen los aficionados por desplazarse para estar junto a al equipo en uno de los momentos más complicados de la temporada: "Ese horario es muy complicado para las aficiones. Que se hayan agotado las entradas y estemos arropados por nuestra afición es estupendo. Eso también refleja la confianza de los aficionados en el equipo, y queremos brindarles una victoria y que puedan disfrutar del viaje y el partido".