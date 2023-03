Sergio: "La Real está muy consolidada en su línea de juego"

Sergio González atendió a los medios este jueves al finalizar la última sesión de la semana del Cádiz CF antes de jugar este viernes en San Sebastián frente a la Real Sociedad (21:00 horas). Un partido muy complejo y en un escenario que al equipo amarillo se le da especialmente mal.

El discurso después de vencer al Rayo Vallecano. "El mensaje que hemos transmitido es que dependemos de nosotros. Tenemos que llegar a esos 40 puntos y es lo que depende de nosotros y en lo que estamos obsesionados. Si al final es inferior a 40 o 42 bienvenido sea, pero eso no depende nosotros. Se trata de sumar lo posible".

El preparador del Cádiz CF pasó de puntillas por el tema del recurso presentado por el club ante el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte), a cuenta del grave error en el partido contra el Elche. "Creo que estamos en la línea con el club. Nuestra parcela es la deportiva y no tengo más que añadir. La Real Sociedad es lo que me interesa; no tengo que añadir más a ese asunto".

Precisamente el conjunto donostiarra acaparaba la siguiente reflexión en forma de análisis. "Es un equipo con una línea continuista. Tiene muy claro la forma de jugar. Está muy consolidado en su línea de juego y es un campo difícil. Vamos a tener que correr mucho y rozar un partido de alto nivel para dar la sorpresa", añadiendo sobre los antecedentes desfavorables que "las estadísticas están para romperlas". "Ellos tienen mucho último pase. Compaginan bien el fútbol con balón; tienen mucha posesión y habrá que hacerles correr hacia atrás porque es como se le puede hacer daño".

El catalán reiteraba que "es un rival fuerte y un campo difícil, pero vamos sin ningún complejo". "Estamos capacitados para mirar de frente a cualquier equipo. Vamos a por todas. La Real verá en nosotros un partido para resarcirse de esos dos o tres últimos malos resultados, aunque lo que nosotros transmitimos hace mucho hay que tenerlo presente. Dependerá de nosotros".

Sergio valoraba la aportación de la gente de otras campañas a pesar del subidón que han dado los refuerzos invernales. "Siempre hemos reivindicado la figura del que estaba antes. Los refuerzos aportan frescura, pero el valor de los que estaban es claro. El míster tiene que elegir y hay gente que se queda sin jugar. Pero esa es mi obligación". Y daba una vuelta de tuerca al sello del equipo. "Queremos transmitir lo que dijimos cuando llegamos. Queremos ser un equipo equilibrado y tener soluciones con balón. Generar esas cuatro o cinco ocasiones para llevarte el partido. Estamos ahora en es fase, pero siendo valientes para que el rival no se sienta cómodo".