Vizcaíno: "No tiene sentido que siga la competición"

El nuevo paso que ha dado al Cádiz CF con el recurso ante el Tribunal Administrativo del Arbitraje (TAD) se antoja como un avance muy en firme por parte de la entidad, que defiende a capa y espada que le asiste la razón por el fallo tan claro cometido en el gol del empate del Elche. El TAD es el nuevo salto que da el caso en busca de que, en esta ocasión, sea atendida la reclamación del club.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, no tiene dudas de que el daño sufrido por el equipo fue algo histórico con una repercusión clara en el objetivo de la permanencia. "Lo que le pasó al Cádiz no había pasado nunca y ahí radica el error de interpretación que cometen algunos. Con nosotros no hubo un error humano, hubo una negligencia por no seguir los protocolos del VAR. El Cádiz está con dos puntos menos de los que le corresponden, aunque si se repiten esos minutos podemos incluso perder. Estar dos o cuatro puntos por encima del descenso cambia la película por completo", explicaba el máximo dirigente de la entidad al programa El Pelotazo, de Canal Sur Radio.

"Hemos pedido personarnos en el expediente que se abrió a los colegiados. Jamás en la vida se ha reconocido por parte del CTA un error con nombres y apellidos y se abrió un expediente interno. Y la intención era unirnos para saber qué pasó", apunta Vizcaíno.

"Nosotros entendemos que si no se repara el daño, que es reparable en este momento, las consecuencias pueden ser mucho más graves"

A pesar de que son pocos los casos en los que un conflicto de esta índole ha terminado dando la razón a un club, el presidente del Cádiz CF cree que el posicionamiento judicial que han adquirido el tema cuenta "con base legal y lo vamos a defender hasta el final", momento en el que advierte y justifica la necesidad de parar la Liga. "Nosotros entendemos que si no se repara el daño, que es reparable en este momento, las consecuencias pueden ser mucho más graves. La competición no tiene sentido que siga porque las consecuencias de lo que pase en esos 10 minutos es muy importante para el Cádiz y para otros equipos de la competición".

Con el recurso en manos del TAD, al Cádiz CF le toca aguardar la llegada de noticias sin saber qué tiempo tardará en producirse ese pronunciamiento. "Otras veces han sido tres meses, pero entiendo que por la repercusión y lo que acontece lo normal es que se resuelva sobre la marcha. La cautelar se puede resolver antes, aunque nos gustaría que se hiciera de manera definitiva", aclaraba el dirigente sevillano.

Y tratando de ganar tiempo al tiempo, el presidente mira al siguiente paso con los deberes preparados ante una respuesta desfavorable del TAD. "Si no nos dan la razón, sin duda iremos a la justicia ordinaria".