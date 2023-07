Sergio anuncia el adiós de Juan Cala al Cádiz CF

Era un secreto a voces, pero este lunes Sergio González le ha dado toda la oficialidad: la marcha de Juan Cala es un hecho consumado. El defensa no estará en el plantel del que ha formado parte las últimas cuatro campañas.

Las lesiones han sido un lastre enorme las dos últimas temporadas, pero especialmente esta última, lo que fue mermando las opciones de Cala para sentirse fuerte y con un papel activo en el equipo. Desde hace semanas se viene hablando de su adiós al Cádiz CF y de su posible retirada. No hay que olvidar que el sevillano está al frente del proyecto del Atlético Sanluqueño, equipo que ha regresado hace unas semanas a Primera Federación.

Sergio González se ponía serio este lunes para referirse al caso del ex sevillista y confirmaba que no estará en la plantilla. Sucede así después de cuatro años de amarillo, de un ascenso a Primera y de tres permanencias en la máxima categoría. "Agradezco a Cala todo lo que hizo por el equipo. Todos agradecemos su implicación a pesar de no tener ficha. No va a formar parte de la plantilla del Cádiz CF". Estas eran las palabras del preparador catalán a pesar de que el zaguero tiene un año más de contrato.

Durante su tiempo en el Cádiz CF, Cala ha demostrado una máxima profesionalidad como central, con un total de 75 partidos jugados entre 2019 y 2023. En ese periodo, el jugador de 33 años ha acumulado casi seis mil minutos en el campo, siendo titular en la mayoría de los partidos en los que participó.

En su primera temporada con el Cádiz CF, Juan Cala disputó 27 partidos en la Segunda A, anotando dos goles. El curso siguiente, ya en Primera División, firmó tres goles tras 29 partidos. En las dos últimas campañas sumó sólo 19 encuentros por culpa de las lesiones.

Cabe recordar el lamentable episodio que le tocó vivir en un Cádiz-Valencia con Mouctar Diakhaby, quien acusó al cadista de insulto racista en un encuentro que estuvo suspendido temporalmente y que acabó con denuncias de un lado a otro, si bien finalmente el valencianista no pudo demostrar lo que dijo.