Cádiz CF femenino: Comienza la etapa de Iván Pernía

El Cádiz CF femenino da pasos firmes con vista a la temporada 2023/24, en la que el equipo compite en la misma categoría -denominada ahora Tercera Federación- con intención de seguir creciendo. La principal novedad para el curso entrante apunta al banquillo, donde se acaba la etapa de Emilio Soler y comienza la de Iván Pernía Fernández, que procede de la cantera del Real Madrid.

Pepe Mata, gerente de la Fundación CCF y adjunto a la presidencia, ha dado una rueda de prensa en compañía de Lola Olmo, coordinadora de la sección femenina. Mata habló de una apuesta por jugadoras de la provincia. "Vamos a implementar nuestra filosofía en el Cádiz CF femenino, que es la misma que la de la cantera del Cádiz CF, que es potenciar el fútbol de la provincia, el fútbol gaditano. Esa es ahora nuestra meta con el fútbol femenino, porque en Cádiz hay mucho talento y tenemos que potenciarlo".

Lola Olmo, responsable y coordinadora de la sección femenina, explicó el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada. Nuevo entrenador. "El nuevo capitán de este barco será Iván Pernía Fernández. Es un joven técnico andaluz, con un amplio recorrido tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Es licenciado en la Actividad Física y Deporte, tiene varios másters, es especialista en internacional de fútbol femenino, es docente en la escuela de entrenadores, es ponente en varios cursos y congresos nacionales e internacionales, ha escrito un libro y colabora en varias revistas deportivas. En cuanto a su Currículum meramente como entrenador, proviene como técnico de la cantera del Real Madrid, ha estado en el Leganés, en el Águilas Féminas, en Pozuelo de Alarcón, entre otros equipos."

Configuración del plantel. "Estamos trabajando ya en la renovación de la plantilla, en las nuevas incorporaciones. Que se apueste por el fútbol gaditano y por las jugadoras gaditanas, no implica que alguna jugadora que venga de fuera y que cambie su residencia por motivos laborales o de estudio no tengan cabida en este club. Queremos potenciar el fútbol gaditano y no desperdiciar esos talentos que tenemos en la provincia. Queremos que no haya una fuga de talentos de la provincia y se queden en nuestro club".

Rumores sobre la posible renuncia a la categoría. Respuesta de Pepe Mata: "El Cádiz femenino va a competir en la categoría que le corresponde. Lo que hemos pretendido es que se escuche la voz de los clubes andaluces para participar en una liga en la que los desplazamientos no sean tan lejanos, como ha sido el caso de la temporada pasada, donde competimos en la zona de Valencia y demás. Lo hemos conseguido".

En cuanto al cambio de entrenador, Lola Olmo aporta algunos matices. "La marcha de Emilio (Soler) ha sido por temas personales, profesionales y familiares. En ningún momento ha sido por lo acontecido en temporadas anteriores. De hecho, con él se contaba esta temporada hasta que él ha decidido presentar su dimisión".