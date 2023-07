El Cádiz CF anuncia las últimas novedades respecto al Trofeo

El Cádiz CF ha dado a conocer este lunes las últimas novedades respecto al Trofeo Carranza, que para la edición de este año tiene abierto diversos frentes por cuestión de calendario. El presidente, Manuel Vizcaíno, lo explicaba en la presentación de la renovación de Sergio González.

"Teníamos previsto salir de España el fin de semana del 5 de agosto para hacer un cambio de aires y para dar un poco de lustre a la pretemporada del equipo. Hubo una cosa cerrada con dos equipos alemanes, pero se cayó porque cambiaron las condiciones y no las aceptamos".

Peroel presidente del Cádiz CF no descarta estar ese fin de semana fuera de España, por lo que la fecha del Trofeo no es segura. "Queremos apurar para salir ese fin de semana y, en ese caso, el Trofeo se jugaría sobre el día 7 para tener una semana de preparación del partido contra el Alavés (fijado para el lunes 14 de agosto). Si no salimos y el Trofeo se juega el día 5, buscaremos otro amistoso para jugarlo antes de empezar la Liga", apuntaba el máximo dirigente.

Desde el Cádiz CF no se quiere dejar de lado una cita como el Trofeo de los trofeos, al que se mantiene máxima importancia. Vizcaíno insiste en que "el Trofeo se merece un respeto, aunque no sea rentable, que lo sea como marca". "Hay clubes que ya no los organizan o que son casi en partidos de entrenamientos, pero nosotros siempre lo hemos respetado".

Cabe recordar que en la última edición, la del verano de 2022, el Cádiz CF cayó goleado ante el Atlético de Madrid (1-4), dejando peores sensaciones que las reflejadas por aquel marcador tan duro. Los amarillos fueron un muñeco en manos de los rojiblancos, una tendencia que se confirmó en las primeras jornadas de Liga.