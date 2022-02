Sergio González: "Los dos penaltis son de risa"

Luis García Plaza: "Le he dicho a Sergio que él no estuvo en el partido de la primera vuelta, que su gente no hable del VAR"

El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, optó por relativizar la actuación arbitral y poner en valor la actuación de los suyos. "Creo que la victoria ha sido muy corta. En los primeros 45 minutos teníamos que ir 5-2. Hemos jugado verticales, con presión agresiva, de lo mejor de la temporada. Después yo sabía que nos iba a pasar factura, porque al final se nota ese esfuerzo. Incluso la moral de por qué hay que sufrir después de lo que hemos hecho". Mucha prolongación. "Los 10 minutos de prolongación me parece correcto. Lo que no es normal es lo del otro día en Vallecas. De los últimos 15 minutos se jugaron dos, y sólo dieron siete. He felicitado al árbitro por dar 10 minutos. No entiendo por qué otros árbitros no lo hacen. Espero que todos lo hagan cuando corresponda". Satisfecho. "Muy contento por los chicos. En las últimas cuatro derrotas algún punto podíamos haber sacado. El equipo ha merecido la victoria y antes que nada hay que agradecer a la afición. Ojalá no sea una cosa esporádica". La afición. "Al final el empuje que nos han dado, pese al hándicap de la pista de atletismo, ha sido muy importante. Los vamos a necesitar mucho hasta el final". Los penaltis. "Sergio fue mi jugador y tengo una relación con él fenomenal. Le digo: ¿Tú no estuviste en el partido de allí, verdad? Dile a tu gente que no diga nada del VAR. No tengo nada más que hablar de eso". La permanencia. "Era una victoria necesaria no ya por la clasificación, sino por la dinámica. Llevábamos una mala racha. Nos está faltando todavía sacar más rendimiento cuando jugamos bien. Es un defecto que hay que corregir".