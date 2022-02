Alcaraz: "No entiendo el penalti que le han pitado a Ledesma"

Rubén Alcaraz, uno de los refuerzos invernales del Cádiz CF, atendió a los micrófonos de LaLiga nada más acabar el encuentro, con la temperatura alta por lo que había sucedido en el terreno de juego. "Nos vamos muy fastidiados y jodidos. Entramos bien el partido y en los primeros minutos dominamos y nos pusimos por delante. Cuando tocó, supimos sufrir".

El pivote entiende que tras el descanso sale otra buena versión de los amarillos. "En la segunda parte estuvimos mejor que ellos pero por pequeños detalles y cosas en el área se lo han llevado ellos", agregando que "el penalti que le han pitado a Ledesma no lo entiendo". "En las explicaciones del árbitro tampoco lo entiendo. Desde dentro me parece increíble. El portero tiene su espacio en el área y no sé si conecta ante de que golpee el balón".

Por su parte, el mallorquinista Salva Sevilla destacaba que "necesitábamos este triunfo y lo logramos en una buena primera parte. Estamos felices por ello". El centrocampista alardeaba de la doble alegría "por ganar y poner fin a la racha de cuatro derrotas seguidas, así como el aire que metemos respecto al descenso".

Salva Sevilla se mojó poco en la jugada de la segunda pena máxima contra el Cádiz CF. "No he visto la acción del penalti, pero el árbitro lo ha consultado con el VAR. Si lo ha dado es porque lo ha visto".