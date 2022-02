El Cádiz CF sufre el robo del siglo en Mallorca (2-1)

No se sabe a quién le interesa que el Cádiz CF no continúe en Primera División, pero hay argumentos para sospechar que quieren bajar al equipo amarillo a Segunda División. Lo que sucedió el sábado 5 de febrero en Mallorca será recordado por el robo mayúsculo que sufrió el Cádiz CF. Y no en un día cualquiera. Era un duelo a vida o muerte y el que lo mató fue el árbitro. Perdió 2-1 con dos penaltis en contra tan rigurosos que no cuelan. Nadie se lo cree. Nadie lo puede entender. Lo nunca visto.

Nadie en su sano juicio puede evitar pensar que pasó algo raro. El triste protagonista del partido fue el árbitro Carlos del Cerro Grande, el mismo que hace dos temporadas se comió una mano de Pere Milla dentro del área en el terreno del Elche. El mismo árbitro que volvió a perjudicar a los amarillos, esta vez en un duelo trascendental en Mallorca. Dos penaltis regalados a los locales. Inaudito.

Qué fácil es machacar al Cádiz CF, que sin hacerlo bien perdió porque el supuesto juez de la contienda, lejos de repartir justicia, le birló la posibilidad de al menos sumar un punto. La derrota deja a los gaditanos a cinco puntos de la salvación. El problema no es la diferencia, sino la mano que mece la cuna que pisotea al Cáduiz CF.

La alineación fue una declaración de intenciones. Un 4-4-2 con dos hombres de calidad en la media (Álex Fernández y Rubén Alcaraz), velocidad en las bandas (Iván Alejo y Salvi) y Lucas Pérez como debutante en la Liga arriba junto a Negredo.

Los visitantes salieron en modo estelar, con toque de balón de un lado a otro. Juego de calidad, con autoridad y además con un premio tempranero. En el minuto 8, Rubén Alcaraz demostró el fútbol que lleva dentro con un golazo por la escuadra desde la frontal del área que marcó con la zurda, su pierna menos buena. Recibió y sin que nadie le estorbase soltó un misil inalcanzable para Sergio Rico. 0-1.

El tanto, sin embargo, tuvo un efecto negativo porque el partido cambió El Cádiz CF dio un paso atrás y renunció a la pelota. Mientras, los locales despertaron y no tardaron en llegar con peligro. En el 12, un cabezazo de Muriqi tras un saque de esquina se encontró con la dubitativa pero suficiente respuesta de Jeremías Ledesma, que repelió el balón para evitar el 1-1.

Un vertiginoso contragolpe de Salvi con remate fuera de Iza Carcelén (en fuera de juego) supuso un aviso aislado porque fue el Mallorca el que no se cansó de empujar hasta que niveló la contienda, eso sí, con la inestimable colaboración del colegiado.

Y es que Carlos del Cerro Grande, en un exceso de celo, interpretó como penalti un levísimo toque de Iván Alejo en el brazo izquierdo de Brian dentro del área. El ex del Cádiz CF hizo el resto al dejarse caer. Un escándalo, una vergüenza que un árbitro pueda perjudicar de esa manera a un equipo con lo todo lo que estaba en juego. Un penalti que sólo existió en su mente ante la pasividad del VAR.

Salva Sevilla no falló desde los once metros y con el 1-1 en el minuto 20 todo comenzó de nuevo. El cuadro bermellón fue mucho mejor hasta el intermedio y generó un sinfín de oportunidades. Salva Sevilla tomó el mando en el centro del campo, dos disparos de Kubo se escaparon por muy poco... Y Ledesma, en el 35, hizo un paradón tras un testarazo de Muriqi.

Los amarillos, desnortados por momentos, sufrieron la continuas acometidas de los locales. Las pasaron canutas para llegar al descanso con equilibrio en el marcador, aunque dispusieron de una doble clara ocasión en el alargue. Sergio Rico rechazó un remate a bocajarro de Lucas Pérez y atrapó el cuero tras un derechazo de Rubén Alcaraz. En la réplica, inmediata, Ángel estrelló el balón en los dos postes con un tiro desde la ventana del área.

La iniciativa correspondió a los insulares en la reanudación. Le costó al Cádiz CF atesorar el esférico y sin él no se sintió nada cómodo. Salvi se movió por la derecha e Iván Alejo por la izquierda hasta que fueron sustituidos. El partido se adentró en una fase de desaciertos.

Costaba ver más de dos pases seguidos. Un cuarto de hora tardaron los visitantes en llegar al área contraria y sin la sensación de peligro que sí daban los anfitriones. Hasta que llegó la jugada, otra más, que elevó el escándalo a proporciones gigantescas.

Inexplicable lo que sucedió, En el minuto 63, Ledesma saltó a por el balón, su rodilla derecha impactó en el cuerpo de Ángel y lo que parecía una acción sin más se acabó convirtiendo en penalti. Estas vez sí avisaron desde el VAR al colegiado, que revisó la jugada en el monitor y señaló una pena máxima pocas veces vista en un partido de fútbol.

Muriqi acertó desde el punto fatídico y colocó el 2-1 con 20 minutos por delante. Le tocaba luchar al Cádiz CF contra todos los elementos, ya con Jonsson y Sobrino sobre el césped. A falta de un cuarto de hora para el 90, Sergio González dejó una defensa de tres hombres con la entrada de Luis Hernández y los laterales convertido en extremos.

Poco antes, en el 70, Iza Carcelén sufrió un leve agarrón dentro del área del Mallorca, pero lo que fue penalti en el otro lado no lo fue cerca de la portería local. Vergonzoso.

Los amarillos tocaron a rebato para intentar esquivar la derrota. Lo hicieron con más corazón que cabeza y con ocasiones. En el 75, Negredo remató alto solo dentro del área. En el 78 fue Iza Carcelén el que tuvo cerca el empate. Y en el 84, un centro del portuense acabó con el balón en el poste tras rebotar en Amath.

Idrissi y Alberto Perea entraron muy tarde, casi sin tiempo. Los 10 minutos de prolongación no alteraron nada. Entre Ledesma y el poste evitaron el 3-1 tras un dispatro de Abdon Prats.

La reacción, tardía, no se tradujo en gol y la derrota