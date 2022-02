Mallorca-Cádiz: Los polémicos penaltis, goles y resultado, en vídeo

El Cádiz se coloca al borde del abismo tras la derrota sufrida en Mallorca gracias a dos penaltis polémicos a favor del equipo bermellón. El triste protagonista del partido fue finalmente el árbitro Carlos del Cerro Grande, que indignó a los miles de seguidores cadista por sus decisiones, que determinaron el resultado.

En el primero, en un exceso de celo, interpretó como penalti un levísimo toque de Iván Alejo en el brazo izquierdo de Brian dentro del área. El ex del Cádiz CF hizo el resto al dejarse caer. Un penalti que sólo existió en su mente ante la pasividad del VAR.

Pero el segundo, fue más inexplicable si cabe. En el minuto 63, Ledesma saltó a por el balón, su rodilla derecha impactó en el cuerpo de Ángel y lo que parecía una acción sin más se acabó convirtiendo en penalti. Estas vez sí avisaron desde el VAR al colegiado, que revisó la jugada en el monitor y señaló una pena máxima pocas veces vista en un partido de fútbol.

Los dos jugadores del Mallorca, Salva Sevilla y Muniqi acertaron en sus tiros y fueron los goles que le dieron la victoria al Mallorca, que se aleja del descenso y deja al Cádiz en descenso pese a su lucha.

Y pese al golazo de Alcaraz, que puso por delante a los amarillos en el minuto 8. El tanto, sin embargo, tuvo un efecto negativo porque el partido cambió El Cádiz CF dio un paso atrás y renunció a la pelota. Mientras, los locales despertaron y no tardaron en llegar con peligro aunque los goles fueron al final por las penas máximas.

La reacción de los cadistas, tardía, no se tradujo en gol y la derrota deja al Cádiz CF sobre la lona. Fue demasiado luchar contra el rival, el árbitro y el VAR.

Carta del Cádiz a RFEF por el arbitraje

Una hora después del encuentro, la entidad cadista hizo púbica una carta abierta del presidente, Manuel Vizcaíno, dirigida a su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Ruibiales.

El año pasado, cuando el Cádiz CF fue machacado en el duelo ante la Real Sociedad, Vizcaíno envió una carta a Rubiales en la que le pidió que arreglase el tema del VAR. Ahora se repite la historia.

Sergio González y el propio Ledesma también se han pronunciado al respecto

La carta es la siguiente:

Estimado Luis, estimado presidente de la RFEF: por segunda vez, y te lo pido por favor, arregla el tema del VAR.

Este año todos nos hacíamos ilusiones de que el fútbol volvía a ser fútbol. Que la intervención de la tecnología lo sería sólo para los casos, como se ha pregonado, en los cuales ayudara a no cometer errores flagrantes. Pues hoy, Luis, hemos vuelto a las andadas. Y se ha hecho con el Cádiz Club de Fútbol, otra vez.

Te dije el año pasado, y te repito este, que no quiero puntos que no me correspondan. Sólo quiero que se respete a una entidad centenaria donde su humilde y orgullosísima afición y sus técnicos y jugadores, se merecen un respeto que en estos momentos creemos que no se produce por parte de la RFEF.

Presidente, arregla el tema del VAR, de manera urgente para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite, y que con este tipo de decisiones volvemos cuarenta años atrás.

Siento vergüenza e indignación, Luis. Te reitero que nos jugamos mucho, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, sólo queremos justicia y un criterio igual para todos.

Creo que estas son las guerras que hay que ganar, las guerras que hacen crecer al fútbol.

Luis, te lo vuelvo a reiterar, y lo haré mil veces más, arréglalo como tú entiendas que debes hacerlo, pero arréglalo por el bien del fútbol y de tu gestión al mando de la RFEF.

Manuel Vizcaíno FernándezPresidente del Cádiz Club de FútbolMiembro de la comisión delegada de la RFEF en representación de LaLiga