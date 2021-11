Qué es de Saponjic, ex del Cádiz CF y jugador del Atlético de Madrid

El Cádiz CF y el Atlético de Madrid se enfrentan en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) el domingo 28 de noviembre (15ª jornada de Liga) en un partido en el que no estará un futbolista que la pasada temporada llegó a formar parte de los dos equipos.

Ivan Saponjic recaló en el conjunto amarillo en el mercado de invierno de la pasada temporada 2020/21 en calidad de cedido por el cuadro colchonero. El delantero debutó con el Cádiz CF precisamente en el choque contra la escuadra rojiblanca y estuvo muy cerca de dar un disgusto a su club de procedencia con un remate de cabeza que en ese momento del encuentro hubiese supuesto el empate a tres.

Aquel testarazo fue la carta de presentación del serbio, que sin embargo no tuvo continuidad. No encajó en el modelo de Álvaro Cervera y sólo participó en nueve envites, con tres actuaciones como titular en las últimas cuando el equipo ya estaba salvado. Jugó en la parte final de la Liga para que la entidad cadista tratase de evitar la penalización económica que conllevaba la infrautilización del futbolista.

Saponjic pasó por el Cádiz CF con más pena que gloria, aunque se llevó el recuerdo de marcar su primer gol en la Liga española (de penalti en la visita al terreo del Osasuna) y además disponer de más minutos de los que acumula en el Atlético de Madrid, al que se unió en la campaña 2019/20.

El ariete sumó 385 minutos en el equipo amarillo frente a los que 113 que hasta la fecha acredita con los rojiblancos, casi todos en la Copa del Rey: 107 en el torneo del ko y sólo 6 en el campeonato entre los cursos 2029/20 y el primer tramo del 2020/21.

¿Qué es de Saponjic tras su discreta estancia en el Cádiz CF? El espigado delantero de 24 años volvió al Atlético, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022. Todo apunta a que no seguirá después de esa fecha.

En el cuadro colchonero tiene ficha con el dorsal 17, pero la realidad es que no entra en los planes de Diego Simeone. La competencia es enorme y no parece acercarse al nivel de Luis Suárez, Griezmann, Joao Félix y Correa.

De hecho, Saponjic aún no se ha estrenado sobre el césped esta temporada. El técnico no le ha dado una oportunidad y además el jugador está de baja por una lesión muscular en su pierna derecha que sufrió a finales del pasado mes de octubre. Eso supone que no está disponible para entrar en la convocatoria del partido contra el Cádiz CF.

El futuro a corto plazo del atacante podría pasar por una nueva cesión en enero, aunque esta vez no seria al Cádiz CF, en el que no terminó de cuajar.