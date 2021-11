Cervera explica por qué Fali ha dejado de ser titular

El Cádiz CF se enfrenta el domingo 28 de noviembre al Atlético de Madrid (15ª jornada) en uno de los partidos más complicados de la temporada 2021/22. La incógnita es qué alineación desplegará el entrenador, Álvaro Cervera, después de la debacle del conjunto amarillo en Getafe, donde cayó goleado (4-0) con una horrible imagen en la segunda mitad, en la que recibió tres goles.

Uno de los futbolistas que era fijo en el once ha dejado de serlo. Toda una señal de que el entrenador no se casa con nadie. Juega el que mejor esté a juicio del técnico.

Fali era titular en el centro de la defensa o en la media, pero en las dos últimas citas le ha tocado esperar turno en el banquillo. Fue suplente en los dos choques más recientes, primero frente al Athletic de Bilbao y después ante el Getafe. Acabó jugando, pero sin el protagonismo que había tenido hasta entonces.

Cervera fue preguntado por la suplencia de Fali en la rueda de prensa que ofreció el viernes 26 en la previa del duelo ante el cuadro colchonero. Su respuesta fue breve pero le bastaron pocas palabras para explicar la situación.

El preparador cadista indicó que a Fali "no lo veo como lo he visto siempre, lo veo diferente". Al verlo de otra manera, sin dar más detalles, el técnico decide apostar por otros jugadores en este punto del campeonato.

"No lo veo como al Fali que he conocido, por eso ha jugado menos estos partidos", añadió el entrenador del Cádiz CF. La duda es si contará o no con el valenciano de inicio para el partido contra el Atlético de Madrid.