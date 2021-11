Cervera, más autocrítico que nunca

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, no dio rodeos y fue directo al grano en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Atlético de Madrid que ofreció el viernes 26 de noviembre.

"Ha sido una semana dura, venimos de un resultado malo ante un rival hasta ahora muy directo. Los errores son los que venimos cometiendo todo lo que lleva la Liga. Errores a balón parado, errores de concentración, goles muy pronto", explicó el técnico, que no eludió la autocrítica.

"Hay unos errores que se pueden corregir, otros que se pueden trabajar pero se corrigen simplemente con algo más de atención. Es cierto que el rival también juega y a veces respondes mal o no tienes respuesta", apuntó el míster.

Cervera dijo que "ha sido una semana mala. Muchas veces cuanto más trabajas para que no vuelva a pasar te vuelve a ocurrir. Lo malo es que esto se alargue en el tiempo y veamos la cara de la segunda parte del otro día más veces. Tenemos que preocuparnos mucho".

"El resultado siempre es los importante pero tenemos un rival delante. La falta de concentración te lleva al resultado. En Getafe con el segundo gol bajamos los brazos algo que nunca ha hecho este equipo. No puede volver a pasar. Algo tengo que cambiar para que no vuelva pasar. En eso estoy", expuso el técnico.

"En Getafe pasó lo que ha pasado otras veces. Posesión de balón nuestra, gol pronto, tener que exponerte, balón parado y relajación", señaló antes de proseguir: "En Primera División hay que proponer algo más y la gran equivocación mía es que quizás todavía no me doy cuenta de que cuando el equipo propone algo más es infinitamente más débil de lo que debe ser. Ese fue el error mío por ejemplo en Getafe".

"La primera pare fue buena y pienso que en la segunda parte lo puedo ganar sin darme cuenta de las tremendas carencias que tenemos atrás cuando tenemos que proponer porque no podemos defender mano a mano, no podemos dejar centros... y al final se nos ven las cosas que no tenemos buenas. Proponer mucho nos perjudica", indicó el preparador cadista.

Cervera afirmó que "nunca se ha cortado las alas a nadie y a nada pero siempre se ha antepuesto el equipo y el resultado y los vamos a seguir haciendo. Otras veces hemos salido a un partido no hay o perder y así se puede ganar y ahora salimos a que este partido hay que ganarlo.

"Salir abiertamente a ganar los partidos tiene consecuencias como el otro día. Tenemos carencias que se nos ven y nos perjudican mucho. Hay que llevar los partidos al límite, a un marcador corto y ahí tenemos posibilidades", abundó el entrenador.

Cervera dijo que "he hablado jugadores que han estado aquí y no reconocen al equipo, éramos un equipo fuerte, feo, aguerrido y ahora queremos hacer algo más que nos perjudica terriblemente. Lo bueno no es tan bueno".

"Seguir con el mismo plan pese a ir perdiendo por un gol. Esa es la idea que yo he mismo roto la semana pasada. Ha cambiado mucho del año pasado a éste. Cometo el error, veo una primera parte aceptable con llegadas, veo que lo podemos ganar y lo perdemos. Yo tengo que cambiar también. Si el resultado es abultado no tienes nada que hacer", finalizó el técnico.