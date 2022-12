Raúl Parra cuenta qué ha visto en los entrenamientos en su regreso al Cádiz CF

El martes 27 de diciembre fue un día especial para Raúl Parra porque fue presentado como jugador del primer equipo del Cádiz CF. Se marchó en verano cedido al Mirandés y vuelve a mitad de curso para afrontar una oportunidad de oro en la máxima categoría con el reto de la salvación en el horizonte.

El lateral derecho manifestó su alegría, aunque antes explicó su estancia en el conjunto burgalés. "Era un paso importante que debía dar (su cesión al Mirandés) porque la pasada temporada jugué seis partidos en el primer equipo del Cádiz CF, pero la mayor parte del tiempo estuve en Segunda Federación (en el filial). Era importante ascender dos categorías era y necesario para acercarme al fútbol profesional".

Guarda una buen sabor de boca de su paso por el Mirandés. "Me ha aportado mucho, me ha dado la posibilidad de crecer y aquí quería volver tarde o temprano".

En Miranda de Ebro tuvo protagonismo hasta que una lesión le relegó a la suplencia. "Lo estaba jugado todo hasta que tuve que parar dos semanas por un percance y cuando me recuperé ya no entraba tanto porque el equipo estaba funcionando bien. Es algo que también valoro de manera positiva porque me ha ayudado a aportar desde el banquillo. Son cosas que pasan en el fútbol".

Desde la distancia estaba pendiente de la marcha del Cádiz CF, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024: "Al principio estaba preocupado por la situación del equipo (cinco derrotas consecutivas en el arranque de la Liga) pero luego salió adelante. Ahora que ya estoy aquí entrenando veo al equipo con ganas, ambición y la seguridad de que va a salir adelante y conseguir el objetivo. Conocía a todos los compañeros menos a tres o cuatro y también la estructura organizativa".

Raúl Parra tiene los pies en el suelo. Llega con las ideas muy claras. Aseguró que "estoy con ganas e ilusión y también con tranquilidad. He ido dando pasos poco a poco en mi carrera, y este año es un paso importante. Vengo con ganas de demostrar, de estar a la altura de la confianza que se ha puesto en mí".

"Es una oportunidad muy valiosa, tengo ganas de poder aportar al equipo, sumar y conseguir el objetivo" de la permanencia en Primera División, remató el lateral derecho, que deberá esperar hasta el próximo 6 de enero, al partido contra el Valencia, para pugnar por un puesto.