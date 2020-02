Posible once del Cádiz CF ante Las Palmas

El reciente partido contra el Real Zaragoza se convierte en el asidero al que el Cádiz CF se agarra con fuerza en su tentativa de asalto al estadio Gran Canaria en su permanente batalla por el ascenso a Primera División. El equipo gaditano busca una victoria en el terreno de Las Palmas que avale la mejoría experimentada el pasado fin de semana. Lo que cuenta a la hora de la verdad es el marcador para tener verdaderas opciones de éxito.

La tarea fuera de casa es compleja pero ni mucho menos imposible frente a un conjunto insular apremiado por la necesidad para no quedarse atrás en la pugna por un plaza en la zona de play-off. La presión quizás sea mayor para los anfitriones.

La cita correspondiente a la 27ª jornada de Liga (la sexta de la segunda vuelta) está programada para las seis y cuarto de la tarde del sábado 8 de febrero, con televisión en directo a través del canal Vamos de Movistar y las operadoras habituales de pago. Tarde de sábado ante la pequeña pantalla para no perder detalle.

Canarios y andaluces andan escasos de triunfos en los tiempos más recientes. Los de Pepe Mel acumulan seis encuentros consecutivos sin ganar (no se han estrenado en le año 2020) y los de Álvaro Cervera acreditan una sola victoria en el mismo número de envites (el apuradísimo 1-0 ante el Racing de Santander). Cada uno en su particular batalla en las alturas. Los locales parten desde la décima posición con 35 puntos, a tres de la sexta. Los visitantes suman 49 en el pico más alto de la clasificación.

El Cádiz CF depende de sí mismo para continuar en el liderato mientras explora las vías de reconciliación con la regularidad. Cervera manifestó el jueves, un día antes del desplazamiento, que el equipo ha pasado su peor etapa. Es un buen momento para demostrarlo en el duelo contra uno de los teóricos aspirantes al ascenso a tenor de su potencial económico. Las Palmas dispone del quinto tope salarial más alto de Segunda A con 12,2 millones de euros frente a los nueve millones de la entidad del Carranza.

Nada hace pensar en un cambio de guión por parte del preparador cadista, que se desplaza a Canarias con 18 jugadores. El técnico mantendrá su apuesta por el bloque habitual con los retoques obligados por las ausencias de Juan Cala y Jon Ander Garrido. El defensa cumple sanción por acumulación de cinco amonestaciones y el medio es baja de última hora por lesión.

La duda es si se produce por fin la reaparición de Marcos Mauro, plenamente recuperado de su lesión aunque sin competir desde hace tres meses. Rhyner o él ocupará la plaza libre que deja Cala, mientras que Edu Ramos se colocará en la media junto a José Mari.

El resto de la alineación no presenta novedades a priori y si las hay será por algún ajuste táctico o por molestias de algún jugador. El equipo rindió a buen nivel ante el Zaragoza y no hay motivos para hacer más movimientos de los necesarios.

La clave radica es prolongar el alto grado de consistencia y, sobre todo, no cometer errores que puedan costar puntos. Más que lucir un fútbol con o sin brillo, Cervera llama la atención sobre la eficacia, un factor indispensable durante los noventa y tantos minutos.

Se trata de no conceder al oponente y aprovechar la ocasión delante de la portería contraria. Los errores penalizan y los aciertos se traducen en recompensa. El Cádiz CF sacó el máximo partido la pasada campaña con aquel 0-3 que llevó la firma de Darwin Machís. Es poco probable que se repita ese resultado. El venezolano ya no juega con los gaditanos pero Las Palmas no cuenta desde hace algunas fechas con Jonathan Viera, su auténtica referencia ofensiva que ha dejado un vacío enorme.

Lo que sí pretende repetir el Cádiz CF es el cierre de su portería. Llega a Canarias con la vitola de equipo menos goleado de la Liga y tanto jugadores como técnicos son conscientes de que las posibilidades de victoria pasan en buena medida por impedir que de los de Pepe Mel se adelanten en el marcador.

Alineaciones probables

El posible once del Cádiz CF estará formado por Cifuentes, Iza Carcelén, Fali, Marcos Mauro o Rhyner, Espino, Edu Ramos, José Mari, Salvi, Alberto Perea, Álex Fernández y Lozano.

El posible once de Las Palmas estará compuesto por Álvaro Vallés, Srnic, Eric Curbelo, Aythami Artiles, Lemos, Benito Ramírez, Javi Castellano, Fabio, Pedri, Narváez y Rubén Castro.

Árbitro: Varón Aceitón (balear).

Estadio: Gran Canaria (18:15 hora peninsular)

TV: Movistar Vamos.