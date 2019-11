Posible once del Cádiz CF ante el Lugo.

No hay nada más reconfortante que volver a casa después de dos salidas consecutivas. El Cádiz CF salta al césped del estadio Carranza 23 días después de la victoria contra el Sporting de Gijón. Aquel exitoso encuentro abrió un mes de noviembre que ahora cierra de nuevo en su hogar, esta vez frente al combativo Lugo, un oponente que históricamente obtiene botín en territorio cadista.

El duelo encuadrado dentro de la 17ª jornada del campeonato de Liga arranca a partir de las nueve de la noche, ofrecido en directo y en abierto por televisión a través del canal deportivo Gol.

Una vez más, el conjunto amarillo pone el epílogo a un nuevo capítulo (como hizo en Vallecas y en el Heliodoro Rodríguez López). Nunca se sabe si es una ventaja o un inconveniente, pero la realidad es que conoce todos los resultados antes de empezar su partido.

El liderato no está en discusión este fin de semana habida cuenta de la holgada renta adquirida por el Cádiz CF que ha sorprendido a propios y extraños: nada menos que ocho puntos al segundo (Fuenlabrada) y diez y al tercero (Almería) y el cuarto (Huesca) antes del comienzo de la jornada.

La cuestión radica en tratar de sostener la distancia, no como misión inexcusable, sino como objetivo y sin presión añadida. No cabe mayor motivación que conservar e incluso aumentar la diferencia de puntos a modo de cortafuegos. Si el líder ha llegado a esta situación por méritos propios, ahora no quiere perder los privilegios que se ha ganado sobre el tapete, catalizadores de una ilusión permanente.

El reto es retomar el pulso del triunfo después de un par de empates consecutivos a domicilio. Ganar es la meta, y más en el fortín del Carranza, de donde sólo salió con vida el Deportivo de la Coruña (empate a uno). Los otros seis contrincantes que pasaron por el santuario cadista se marcharon de vacío (Ponferradina, Extremadura, Girona, Huesca, Las Palmas y Sporting de Gijón).

El primero de la tabla pretende agarrarse al asidero de su césped, por donde pasa buena parte de las opciones de éxito. El propósito es sumar, y es posible tres puntos de una tacada. Los gaditanos comparecen en su feudo una situación clasificatoria envidiable aunque con un considerable número de bajas y el cansancio acumulado después de tanto esfuerzo.

La lista de ausencias es kilométrica: Carlos Akapo, Marcos Mauro, Cala, Edu Ramos, Alberto Perea, José Manuel Jurado y Salvi. El 7 es el último en ingresar en una poblada enfermería a causa de unas molestias en un gemelo que aconsejan prudencia para evitar el riesgo de sufrir una lesión de calado. Una pérdida sensible sin duda.

Las bajas limitan la maniobrabilidad del entrenador, Álvaro Cervera, en especial en las bandas, para las que sólo está disponible Iván Alejo como extremo puro. El técnico anunció el viernes que el canterano Javi Navarro cuenta con muchas opciones de ocupar uno de los costados (se supone que el izquierdo), aunque no es descartable la apuesta por David Querol. Poco margen más salvo que se decante por un trivote y dos delanteros.

El resto de la alineación a priori será parecida a la que el míster desplegó el pasado domingo, con la duda de quién ocupará el puesto de Marcos Mauro como acompañante de Fali en el eje de la zaga. Cervera se inclinó e Tenerife por Sergio González, que vuelve a tener posibilidades de jugar aunque la lógica apunta a Jean Pierre Rhyner, que para eso es un central puro. Sergio Sánchez volvió a quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Las ausencias y las características del adversario auguran un partido harto complicado. El Lugo no figura entre los favoritos al ascenso, no tiene el lustre de otros equipos pero su modus operandi es el peor posible para el Cádiz CF. Los amarillos suelen atascarse frente a rivales que se encierran en su parcela y el cuadro gallego es un especialista en esa materia, con un estilo parecido al del líder: cierre de espacios, robo de balón y salida a la contra con rapidez, además de poderío en las acciones a balón parado.

Cervera reconoció el viernes que no es el tipo de rival que se le da bien al Cádiz CF. El equipo amarillo se verá abocado a llevar la iniciativa con el balón porque el Lugo dará prioridad a la defensa de su portería sin el esférico.

El acierto en las dos áreas y los pequeños detalles serán los que marquen la diferencia, lo que obliga a los de casa a ser muy cuidadosos en las facetas más relevantes. Nada de errores groseros, que suelen costar caros.

El Lugo llega al estadio Carranza con una expedición de 20 jugadores en la que destaca la presencia de José Ángel Carrillo, con un reciente pasado cadista aunque con pocas opciones de entrar en el once.

El posible once del Cádiz CF estaría formado por Cifuentes, Iza Carcelén, Fali, Rhyner o Sergio González, Espino, Garrido, José Mari, Iván Alejo, Javi Navarro o Querol, Álex Fernández y Lozano o Nano Mesa.