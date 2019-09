Posible once del Cádiz CF ante el Deportivo

No hay tiempo para un minuto de siesta en una sobremesa de sábado que promete emociones fuertes. El Cádiz CF regresa a su hogar para recibir al Deportivo de La Coruña en un nuevo examen de máxima exigencia. El calendario no da tregua. No es un encuentro cualquiera por varias razones pese a que sólo se trata de la séptima jornada del campeonato.

El Cádiz CF afronta su primer partido después de estrenar el casillero de derrotas esta temporada, la que sufrió con estrépito en Alcorcón esta misma semana. Es un buen momento para comprobar la capacidad reacción de los amarillos tras el batacazo que supuso el inesperado 3-0 en Santo Domingo.

El Dépor no es un rival cualquiera. Es uno de los aspirantes al ascenso a Primera División que, eso sí, llega con urgencias al Carranza tras un dubitativo arranque de campaña. Pese a su irregularidad, no deja de ser un oponente de cuidado que puede despertar en cualquier instante. Los de casa están llamados a redoblar su nivel de concentración, obligados a salir mucho más enchufados que el pasado martes.

Otro punto no exento de interés es el retorno de Ager Aketxe al santuario cadista, pero esta vez con otra equipación. El ex del conjunto amarillo, en plena vorágine goleadora, no ha tardado en convertirse en el referente ofensivo del cuadro gallego con sus cuatro tantos, el mismo número que marcó durante toda la pasada temporada. Una auténtica amenaza sus lanzamientos lejanos. La cuestión es que no consiga armar el tiro a puerta.

¿Cómo responderá la escuadra entrenada por Álvaro Cervera tras toparse de sopetón con la realidad de la derrota? El equipo se ha ganado el crédito gracias a los 15 puntos obtenidos de los 18 disputados y la pérdida del liderato (ahora en manos del emergente Almería) no supone ningún trauma con todo lo que hay por delante hasta junio de 2020. La segunda posición es una bendición y la posibilidad de volver al liderato es un estímulo.

El objetivo del Cádiz CF es recuperar el pulso competitivo que de manera súbita extravió en Alcorcón, aunque la principal diferencia entre ese partido y el del sábado radica en el cambio de piezas. De las rotaciones del anterior choque se pasa a la normalidad del presente. No es día de experimentos y sí de alinear a los hombres que están más preparados para tirar del carro.

Salvo sorpresa, recuperan la titularidad de Cifuentes, Cala, José Mari, Álex Fernández, Salvi, Alberto Perea… El plan A vuelve al césped aunque no todo son buenas noticias. Las bajas se acumulan en una doble vertiente. Entre lesiones, sanciones y baja forma hay nueve futbolistas que no están disponibles.

El pésimo arbitraje de Sagués Oscoz en Alcorcón deja secuelas. Tres expulsados, tres sancionados: Bodiger, Espino y Lozano. No prosperaron las alegaciones presentadas por el club al Comité de Competición pese a que algunas tarjetas fueron errores clamorosos del colegiado.

El principal quebradero de cabeza del técnico es el lateral izquierdo. Sin Espino, Quezada, Rhyner... la puerta está abierta para Franco, joven del filial, aunque hay otras variantes, como la ubicación de Marcos Mauro o Cala, o incluso que Iza Carcelén cambie de banda y Salvi se haga cargo del lateral derecho.

Los amarillos andan con la mosca detrás de la oreja después de penoso arbitraje sufrido en territorio madrileño, aunque nadie comete la osadía de culpar al colegiado de una derrota más que merecida que pasará al olvido si los tres puntos no salen del Carranza.

Cuerpo técnico y jugadores son conscientes de la necesidad de reducir errores. El reto es no conceder regalos al rival, cerrar la portería y mirar la contraria después de no hacer un solo remate durante los últimos noventa y tantos minutos.

Nada mejor que buscar buenas sensaciones en casa. El Cádiz CF ha saldado con victoria sus tres compromisos como anfitrión (Ponferradina, Extremadura y Girona) y pretende consolidar el estadio Carranza como un fortín. Sin duda una de las claves de la temporada.

No es tarea sencilla doblegar a un Deportivo que se presenta con la urgencia de la victoria tras un deficiente comienzo de campaña que le mantiene en zona descenso (19º) con diez puntos menos que el Cádiz. El conjunto de Juan Antonio Anquela llega sin los delanteros Koné (sancionado), Longo y Borja Valle (lesionados). El técnico podría acometer varios cambios en el once, siempre con Aketxe como referencia.

El posible once del Cádiz CF estaría formado por el recién renovado Cifuentes, Iza Carcelén, Sergio Sánchez, Cala, Marcos Mauro, Garrido, José Mari, Salvi, Alberto Perea, Álex Fernández y Caye Quintana o Nano Mesa.