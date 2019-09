Máximo uso de la plantilla del Cádiz CF

David Gil no tiene que esperar a la Copa para debutar esta campaña

Alberto Cifuentes se perdió su primer partido de Liga tras completar las dos temporadas consecutivas anteriores como titular en los encuentros de Liga. Fue una decisión técnica no tanto por descanso, porque los porteros no sufren el desgaste físico que sí pueden padecer los jugadores de campo, sino para dar minutos a David Gil. La entrada del portero suplente en la alineación frente al Alcorcón supuso su estreno oficial en Segunda División A. El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, premió el buen trabajo del arquero, que la pasada campaña fue titular sólo en los partidos correspondientes a la Copa del Rey. Precisamente el hecho de que el torneo copero no comience hasta el próximo mes de diciembre ha podido influir en la medida de dar minutos al cancerbero. David Gil tuvo una buena actuación en Santo Domingo pero no pudo evitar la primera derrota de la temporada del conjunto gaditano, que perdió después de haber encadenado cinco victorias consecutivas en el comienzo de curso. En principio, salvo sorpresa. Cifuentes volverá a la portería el sábado en el duelo frente al Deportivo de La Coruña.