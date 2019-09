David Querol: "Hay que seguir con la línea del arranque de temporada"

David Querol estrenó titularidad esta temporada en el encuentro contra el Alcorcón. El jueves habló para la prensa después del entrenamiento del Cádiz CF en El Rosal y el atacante indicó que "hemos empezado como un tiro. Cuando ganas tantos partidos estás más cerca de perder y llegó el otro día. Hay que seguir con la línea que llevamos que es la adecuada".

Aseguró Querol que la plantilla tiene nivel para competir en una división complicada: "este año hay una plantilla larga y con mucha calidad. El otro día cometimos un error antes del descanso y ya te vas de la primera parte con mal sabor de boca, luego nos llegó el segundo y el penalti y ya todo en contra".

En cuanto a la confianza de Álvaro Cervera, Querol declaró que es máxima: "Me encuentro mejor de lo que esperaba, el míster confía en mí, me lo ha transmitido y yo estoy contento. Hubo una posibilidad de marcharme, pero al final hablé con el míster, me dijo que contaba conmigo y al final me quedé en Cádiz CF".

En las filas del Deportivo juega Ager Aketxe, un futbolista conocido por Querol y el resto de la plantilla cadista: "Conocemos al que viene, conocemos a Aketxe, sabemos que cada falta suya es acción de peligro sí o sí. Conocemos bien a Ager. Su baza fuerte de ellos es el balón parado, llevan varios goles así. Nosotros tenemos que aprovechar nuestras armas y tenemos que pensar en nosotros. Saber lo que hacemos bien y fortalecer nuestra idea".