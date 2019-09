Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, compareció en rueda de prensa al término del encuentro que disputó su equipo en Santo Domingo ante el Alcorcón y que finalizó con derrota por 3 a 0, la primera de la temporada. El técnico cadista analizó el encuentro afirmando que "la primera parte fue, más o menos, como esperábamos". "Los dos equipos estaban bien controlados y no pasaba nada para pensar que un equipo se fuese a poner por delante". En ese momento el técnico remarcó una acción que consideró clave. "En el último minuto cometemos un error en una esquina del área y el árbitro ve penalti. A partir de ahí todos lo hemos visto", agregaba dejando abierto muchos debates.

Al preparador cadista se le cuestionó por las variantes que había ofrecido en la alineación. "Los cambios que hemos hecho se han efectuado pensando en el partido de hoy y en el próximo", el del sábado venidero ante el Deportivo. Aunque dejaba claro que "el partido no está definido por los cambios".

Con cambios o sin ellos el Cádiz ha doblado la rodilla por primera vez en la competición liguero, lo que nunca es plato de buen gusto. Cervera admitía que "es dura". "Hoy hemos perdido tres a cero pero no he visto a un rival que nos ha pasado por encima. Lo peor es que hemos perdido tres jugadores y en el fútbol de hoy también es importante no cometer errores", apuntaba sobre la cartulina roja que vieron Bodiger, Lozano y Espino.

Las decisiones del colegiado salieron a relucir en la sala de prensa. Su respuesta, clara y directa. "Ahora mismo los árbitros lo que hacen es cumplir las leyes impuestas. Cada vez que vemos un resultado hay muchos penaltis y expulsiones en ese partido. Lo de ahora no se parece en nada a lo de antes", insistió el entrenador cadista en un mensaje que viene repitiendo desde que arrancó la campaña.