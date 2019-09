Alberto Cifuentes renueva con el Cádiz hasta 2021

Alberto Cifuentes va camino de hacer historia en su carrera y en el Cádiz CF. El portero cumplió 40 años el pasado con una temporada más por delante (la 2019/20) pero no será la última en activo. El club anunció el viernes la prolongación del contrato del cancerbero hasta el 30 de junio de 2021. Eso supone que seguirá jugando al menos hasta los 42 años.

Cifuentes acumula 173 partidos oficiales con el Cádiz CF desde su aterrizaje en la temporada 2015/16, la del ascenso a Segunda División A. Cumple su quinta campaña en el conjunto amarillo, todas ellas como titular. En la campaña 2017/18 fue el portero menos goleado de Segunda División A.

El club ha valorado su buen estado de forma y su compromiso con el Cádiz CF para ampliarle su contrato. El albaceteño se siente como en casa y se muestra muy contento por su continuidad.

La renovación de Cifuentes llega tras su reciente paternidad y el portero mostró feliz a través de su cuenta de twitter: "No puedo ser más Feliz en este momento. He dado Infinitas Gracias a las personas que hacen posible que siga defendiendo estos colores. Nadie me había tratado de esta manera en toda mi carrera. Mi hijo Guillermo y su Mami han sido los primeros en recibir la noticia GRACIAS".