Cervera: "Tenemos que evitar faltas que no hay que hacer"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció la rueda de prensa previa al encuentro contra el Deportivo de La Coruña que se disputa el sábado en el estadio Carranza.

El vestuario tras la primera derrota: "Al día siguiente de la derrota, un equipo que lo había ganado todo y perder de esa manera es que algo no se hizo bien. Me da la sensación de que el rival lo preparó mejor que nosotros. Y todo nos pasó en contra".

Muchos cambios en el once: "Entiendo que tras cinco victorias se pierda y la gente opine. Se hizo un cambio en defensa, uno en el centro del campo y sí se cambió arriba. El equipo como tal no se cambió, sí los jugadores. La gente busca motivos y habla de los cambios. Puede ser. Hay que hacer los cambios porque los mismos no pueden jugar tantos partidos seguidos. Puede ser que me equivocase".

El arbitraje: "El primer condicionante fue el primer penalti. El Cádiz ha crecido por evitar esas cosas. Eso no lo solemos hacer. Ahí empezó el problema. Lo demás no lo comento, no lo he visto en mi vida. Veo partidos, el otro día no se miró el monitor..."

Bajas para la séptima jornada: "Tenemos un problema en el lateral izquierdo. No está Espino y a Quezada le está costando mucho. Tenemos que solucionar esto con un jugador nuestro o uno del filial, que podría ser. Tampoco están Rhyner, Fali, Jurado, Akapo y Lozano si le sancionan".

Portero: "David es un portero excelente y creía que era una situación buena para él. Era una simple rotación, no por quitarle el puesto a Cifuentes, que jugará mañana".

El Deportivo: "Tiene un problema de puntos más que de otra cosa. Equipo bueno más la aparición de Aketxe, que tiene buenos números. Tenemos que intentar evitar faltas que son evitables".

Aketxe: Está jugando mejor que aquí. Allí de mediapunta. Las faltas, como siempre. No he visto a nadie que las tire como él".

Recuperar sensaciones: "Somos un equipo que lucha, que sabe cómo va a jugar el contrario, y cuando nos salimos de ahí nos pegan muy fuerte. No podemos ir a campo abierto".

La Liga: "Este año va a haber una igualdad tremenda. Los que parece que no son tan buenos cuesta mucho ganarles".

Aplicación del VAR: "Dije que hay cosas que no me gusta. Dentro de unos año no se verá lo que se ve ahora. No puede ser que en un partido pase una cosa y en otro suceda otra. Hay un penalti a Sergio Sánchez el otro día. El cuarto árbitro nos dice que es penalti pero después comenta que le dicen que no es suficiente. No va a llegar muy lejos el VAR cómo está ahora. Sirve y es más justo, pero me cuesta verlo. No es lo mismo a cámara rápida que a cámara lenta".

Cumpleaños de Cervera: "El mejor regalo es ganar el partido".