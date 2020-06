Posible alineación del Cádiz CF ante el Tenerife

La locura del calendario ideado por Javier Tebas y Luis Rubiales, con el fin de salvar la temporada 2019/20, la del Covid-19, sigue su curso a una velocidad endiablada y sin dejar tiempo para recordar lo que fuimos e hicimos en Huesca. Llega otra jornada, se presenta el Tenerife en el Ramón de Carranza y el Cádiz CF sólo tiene cabeza para pensar en la quinta alineación que elegirá Álvaro Cervera después de la pandemia. Otros once jugadores en busca de dar otro paso hacia un sueño que en El Alcoraz a punto estuvo de convertirse en pesadilla.

El quinto encuentro del nuevo fútbol se da cita este sábado en el feudo de la capital gaditana, el templo de un cadismo que sigue demasiado lejos de los suyos cuando es más necesario el calor humano. Como si se tratara de una lista sin líneas en blanco para coger aire, le toca el turno al Tenerife cuando aún no ha dado tiempo de lavar la ropa ni celebrar el empate en el Alto Aragón. La velocidad que ha cogido ya la competición a veces produce temblores, pero no hay lugar a nervios, sólo a jugar, trabajar y ganar. Los tres mandamientos para subir peldaños hacia la élite.

La asignatura pendiente de los amarillos se está situando en los partidos de casa; dos duelos y sendos empates con el Rayo y el Alcorcón, ambos con el mismo resultado (1-1). Toca dar otro giro a esa tendencia porque si las gradas están vacías, es seguro que se muestran llenos de ilusión los corazones de los cadistas de bufanda y bandera. No hay mejor manera para calificar como exquisito el empate en tierras aragonesas que saliendo airoso ante los insulares.

Un Tenerife que dejó atrás el confinamiento perdiendo en Fuenlabrada, con el descenso agobiando como telón de fondo, pero que desde entonces ha ganado dos partidos y ha empatado otro. Y es que en esta Segunda División A de tanta igualdad se puede meter en la pomada por el play-off si diera la campanada en la Tacita.

Del Cádiz depende que eso no suceda y que caiga una alegría en el desolador Carranza, que también lo necesita aunque se haya quedado huérfano de cánticos y palmas. Es un dilema saber qué cara se le verá al equipo después de lo sucedido en las cuatro jornadas anteriores. Tanto como adivinar la alineación. La lógica dice que debe producirse otra vuelta en la noria de la plantilla para que se suban a la jornada 36ª otros jugadores distintos, pero al final queda a criterio del entrenador y del estado real de sus pupilos, con las fuerzas cogidas por alfileres en algún caso.

Hay cansancio aunque el liderato suponga llevar lleno el tanque de la ilusión. Pero hay cansancio en los otros 21 equipos de Segunda A que también se están llevando su paliza de jugar, viajar y volver a jugar en escaso tiempo. Cuando Tebas y Rubiales se pusieron de acuerdo por fin en algo se sabía que tocaría sufrir, que se haría largo al estar comprimidas las once jornadas en algo más de un mes y que sería necesaria la misma fortaleza física y mental para mantener a la par dos conceptos básicos.

Al Cádiz la cabeza le va bien, fuerte, tanto como para creer en que podía llegar su momento-milagro en El Alcoraz. No fue sólo disponer de un penalti, pues Álex Fernández debía marcarlo para dar sentido a un partido que pintaba feo.

Cada encuentro es un mundo y cada convocatoria, también. Cervera no tiene a Quezada, David Gil ni Garrido por lesión; y Malbasic -ya recuperado- se quedará fuera por la cláusula del miedo al estar cedido por el Tenerife. Perea cumple sanción, se gana el apto y la lógica se cumple porque va en la convocatoria. El dibujo y los once elegidos son cosa del responsable del banquillo, que tendrá todo estudiado para no dejar a la improvisación la visita de un equipo al que entrenó y del que avisa con su habitual prudencia.

Alineaciones probables

Cádiz: Cifuentes, Iza Carcelén, Fali, Marcos Mauro, Pacha Espino, José Mari, Edu Ramos o Bodiger, Álex Fernández, Salvi, Jurado y Choco Lozano.

Tenerife: Ortolá, Luis Pérez, Alberto, Lluis López, Álex Muñoz, Moore, Luis Milla, Aitor Sanz, Lasure, Dani Gómez y Joselu.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (madrileño).

Estadio: Ramón de Carranza (19:30).