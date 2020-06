Pocas horas después de pasar por la sala de prensa de El Alcoraz, a Álvaro Cervera le ha tocado analizar un nuevo encuentro, en este caso la previa del duelo del Cádiz CF contra el Tenerife que se disputa este sábado en el Ramón de Carranza. En esta ocasión desde la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, el técnico analizó al conjunto insular. "Es un equipo que se le ve fino, que se le ve ágil y será muy complicado. Es un gran rival".

Cervera parte de la premisa de pelear cada encuentro y cada minuto hasta conseguir el objetivo. "Ya he dicho varias veces que esto tiene muy poco de lógica y mucho de competición. Eso tenemos que hacer. Competir. Toca jugar contra un rival complicado que está muy bien", explicaba antes de añadir que "todos los partidos son diferentes y todos hay que prepararlos acorde al rival y al escenario". "Son muchos factores los que influyen en la preparación de cada partido. Tenemos una plantilla muy amplia. Queremos que todos estén preparados para dar el máximo nivel en cada partido".

Del momento en el que llega el conjunto tinerfeño y de hablar del final de la Liga, contó con la siguiente aclaración por parte del preparador. "El fútbol tiene estas cosas, pero no es el final, quedan muchos partidos. Hay que jugar, estaban en una situación complicada que han solventado y no sabemos qué tipo de partido vendrán a proponer. Pero no, no es el final de temporada todavía".

A pesar de la paliza de partidos consecutivos que se llevan y de los que aún están por llegar, cree que se encuentran en el camino adecuado en cuanto al trabajo de sus pupilos. "Cuando se está sin ganar, se está más cerca de volver a hacerlo y al revés. Los últimos partidos han sido más mejores que peores y estamos más cerca de la victoria en cuanto a la imagen mostrada".

En la parte final de su intervención se refirió a la incorporación de Augusto Fernández. "Para mí sería un fichaje fantástico en una liga de 42 partidos porque sé que tarde o temprano lo utilizaré y bien porque es un jugador muy bueno. No sé qué jugador me voy a encontrar, pero tenemos poco tiempo e intentaremos sacarle el máximo rendimiento".