Augusto Fernández encuentra su lugar en el Cádiz CF

Este mediodía ha sido presentado en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal el centrocampista Augusto Fernández, quien ha estado acompañado por el director deportivo, Óscar Arias. "Es un futbolista con una larga y exitosa carrera profesional. Se incorpora con nosotros hasta final de temporada como mínimo. Viene de jugar en China, terminó a final de año y decidió estar un tiempo con la familia. Cree que es el momento bueno para jugar y a nosotros nos viene fenomenal", explicó uno de los responsables de esta adquisición.

El protagonista de la puesta de largo agradeció el interés del Cádiz CF para que se materializara su llegada. "Doy las gracias al club por haber pensado en mí. Estaba en una etapa en la que necesitaba este estímulo. Allí en China no estuve con la familia y prioricé quedarme en casa, el coronavirus además nos obligó y necesitaba sentir la adrenalina, el nervio y esta presión linda que demanda el fútbol. Vivo de las emociones. Soy consciente de que el fútbol es hoy, y a partir de hoy lo dejaré todo por el equipo".

El pivote defensivo había recibido la llamada de otros equipos una vez que se supo que la competición de nuevo se ponía en marcha. "Venía hablando con la gente de Vélez desde hace un par de meses. Siempre fui de necesitar ese cosquilleo de tener desafíos. A partir de eso consideraba la posibilidad de volver a Vélez, era reconquistar a la gente y me daba el estímulo que venía necesitando. Justamente a partir de todo esto me comunican el interés del Cádiz. Reuní las tres cosas que necesitaba. Estar con mi familia en un lugar muy bonito y en un club que siente el fútbol de una manera muy similar a la que se vive en Argentina. No me lo pensé un segundo, que no iba a haber problemas porque yo quería estar acá", explicaba el jugador.

A pesar de la inactividad a nivel de equipo y competición, Augusto Fernández no ve problemas en la parcela física para coger el tono. "Yo quiero hablar menos y hacer más. No vengo con la continuidad futbolística habitual, aunque estoy bien físicamente. Los entrenamientos me van a dar la normalidad. Trataré de sumar lo máximo en el vestuario, en el campo, donde sea. Vengo a sumar". Igualmente el futbolista argentino admitió haber hablado con otros compatriotas con pasado en el Cádiz. "Los primeros días que se hizo pública la posibilidad me llamaron Gustavo López y Eduardo Berizzo. Son gente que si vinieron aquí es porque valió la pena. Intentaré seguir los pasos de esas dos grandes personas".

Sabe a lo que se enfrenta en cuanto al estilo que Cervera le ha dado al equipo en los últimos años. "La forma de jugar del equipo obviamente que me la han explicado, fue lo primero que pregunté porque me interesa, y además de haber preguntado también he visto. He visto algunos partidos y me veo donde el míster decida que tengo que estar. Lo importante siempre es sumar. Cuando juegas es fácil sumar, el mérito es sumar cuando te toca estar en el banquillo".