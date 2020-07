Posible alineación del Cádiz CF ante el Oviedo

Ganar. Esa es la cuestión. Un asunto de estado en versión cadista. La puesta en práctica de un verbo nunca había cobrado tanta importancia como la que adquiere para el Cádiz CF el encuentro encuadrado dentro de la 38ª jornada de Liga, que disputa el sábado 4 de julio en casa frente al Real Oviedo, aunque demostrado está que el factor campo no sirve absolutamente de nada desde al reinicio del campeonato más extraño que jamás ha vivido el fútbol.

El equipo amarillo ya está inmerso en el esprint definitivo y cada partido, cada minuto, cada segundo, es auténtica una final en pos del objetivo del ascenso a Primera División. Son las cinco jornadas que decidirán la Liga. El Cádiz CF arranca el fin de semana ubicado en el liderato tras la derrota (1-0) del Zaragoza ante e Girona en el último choque de la 37ª.

Llega el momento de sumar de tres en tres en una continua hora de la verdad que no da tregua hasta el próximo 19 de julio. Cuatro jornadas consecutivas sin vencer, una sola victoria en seis encuentros y 7 puntos de los 18 disputados tras la crisis del coronavirus conforman un escaso bagaje que obliga al Cádiz CF a reaccionar de inmediato para no poner en peligro el reto que tiene al alcance de la mano. Es el día de retomar el pulso. El colegiado gallego Javier Iglesias Villanueva arbitrará el partido.

El equipo de Álvaro Cervera recibe al cuadro carbayón en el estadio Carranza en horario nocturno. No caben conjeturas a estas alturas de la película, en pleno desenlace de la temporada no apto para personas con hipertensión. El margen de error ha quedado reducido a cenizas. Para alcanzar la gloria no hay otro camino que la victoria, esa que tanto se le resiste a los gaditanos en los últimos tiempos. Todo lo que no sea ganar es pasar a depender de los rivales directos y cambiar la tendencia después de casi toda la Liga enclavado en la zona más privilegiada. Eso si, un triunfo supondría un paso de gigante.

La relevancia de duelo es máxima para locales y visitantes. El Cádiz CF pelea por el ascenso directo y el Real Oviedo por la permanencia en la categoría. La diferencia en la clasificación entre uno y otro no refleja la realidad actual. Los amarillos, con 63 puntos, atesoran 19 más que el adversario (44), pero son los asturianos los que andan más entonados desde la vuelta de la competición.

Siete puntos han avanzado desde entonces los anfitriones y nueve los azulones, que además han aprendido a cerrar la portería. Han recibido sólo tres goles en seis partidos frente a la media docena que acreditan los de Cervera. Los de José Ángel Ziganda se basan en su fiabilidad defensiva. Les cuesta marcar: llevan cuatro coles, uno menos que los amarillos.

La creciente rocosidad del Oviedo aventura un duelo complicado para un Cádiz CF que si algo ha olvidado es la manera de ganar en su feudo. Tres citas caseras tras el confinamiento y siete puntos que han volado (empates ante el Rayo Vallecano y el Alcorcón y derrota frente al Tenerife). Cuatro meses han pasado del último éxito en Carranza, con aquel 2-1 al Almería. No hay otra solución que no pase por la victoria. Es el día indicado para la reacción.

La necesidad de ganar alimenta las dudas sobre la once que desplegará Cervera. El técnico se mueve entre la urgencia de los puntos y el estilo del equipo. En Elche alineó a los jugones aunque apenas apareció el Cádiz CF en ataque en el primer choque que fue capaz de mantener la portería a cero. Iza Carcelén y José Mari están disponibles tras cumplir sanción y quizás sea el día del retorno a la zaga de Juan Cala. El entrenador ha convocado a 24 jugadores.

El equilibrio entre defensa y ataque es el gran desafío de un equipo amarillo que para ganar tiene que marcar tras dos partidos sin ver puerta. El gol es una tarea pendiente y nada fácil ante un rival que junta líneas y no deja espacios.

Por su parte, el Real Oviedo llega al estadio Carranza después de vencer en su feudo al Mirandés con un gol de penalti del ex cadista Alfredo Ortuño, faro en ataque del conjunto carbayón. El técnico del cuadro asturiano, José Ángel Ziganda, llega a territorio gaditano con 23 futbolistas.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Cifuentes, Akapo o Iza Carcelén, Cala o Marcos Mauro, Fali, Espino, José Mari, Álex Fernández, Salvi o Iván Alejo, Jurado, Alberto Perea, Nano Mesa o Álvaro Giménez.

Oviedo: Lunin, Lucas, Carlos H, Arribas, Mossa, Coris, Tejera, Luismi, Viti, Borja Sánchez y Ortuño.

Árbitro: Iglesias Villanueva (gallego).

Estadio: Carranza (21:45/Gol).