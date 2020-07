Hay datos que ponen manifiesto que las cosas no van bien en el Cádiz CF. Uno de esos aspectos apunta a los goles encajados. Antes de la igualada a cero en Elche, el equipo amarillo acumulaba once encuentros consecutivos encajando algún gol. Si la fiabilidad defensiva es una de las garantías de Álvaro Cervera, no cabe duda que algo no funciona como en otras ocasiones.

Antes del encuentro en el Martínez Valero, el Cádiz debía remontare al 24 de enero para ver una jornada con su portería imbatida. Fue en el choque ante el Racing de Santander (1-0). Desde entonces hasta el partido de ayer martes, siempre su portero tuvo que recoger el balón del fondo de la portería.

Entre la primera jornada y la del duelo contra el equipo cántabro (25ª), el Cádiz encajó 23 goles, mientras que en los siguientes 12 partidos le marcaron en 12 ocasiones. La cuestión es que esa docena de tantos llegó de forma seguida en once encuentros. Álvaro Cervera se refirió el martes por la noche a este hecho una vez que la portería se quedó a cero en Elche. "Llevábamos once partidos sin dejar la portería a cero y creo que es algo que no me ha pasado en mi vida. Lo hemos hecho hoy (en referencia al martes) pero no hemos conseguido ganar". Especialmente dolorosos los siete tantos recibidos entre las jornadas 21ª y 23ª (2-4 ante el Numancia y 3-3 con el Mirandés).

Al entrenador del Cádiz no le falta razón porque desde su primera temporada al completo en el equipo gaditano (2016/17), nunca se ha visto en la tesitura de que su entramado defensivo sea tan vulnerable en este aspecto. En las campañas anteriores nunca estuvo más de seis jornadas consecutivas recibiendo algún tanto. De hecho esa fiabilidad defensiva hicieron del Cádiz un conjunto difícil de superar y que presentaba unos registros que le situaron en el grupo de los mejores.

La cuestión no afecta sólo a la zaga, ya que se trata de una carencia en bloque en el trabajo defensivo. Se sabe que bajo el mando del actual técnico, los once jugadores del equipo defienden y corren por igual cuando se trata de ser generosos en la defensa de su terreno. Es uno de los motivos por el cual jugadores con un reconocido prestigio no acabaron por cuajar en el Cádiz. Muchas veces cuando un jugador interesa al conjunto gaditano, el mensaje que le hacen llegar ex compañeros que conocen a Cervera pasa por el tremendo desgaste que éste exige sobre el rectángulo de juego.

Ese esfuerzo es una de las madres que al Cádiz le ha dado máxima fiabilidad defensiva y que nunca antes con Cervera hubiera acumulado once partidos seguidos encajando algún gol.