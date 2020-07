El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, atendió a los medios oficiales del club el viernes 3 de julio en la sala de prensa de El Rosal para analizar el duelo ante el Real Oviedo de este sábado, así como hablar del momento en el que llega su equipo a esta cita.

Se aprieta la zona alta de la clasificación, como reflejan los números Cervera explicó que "todo se ha acortado mucho, ahora ya no hay ventaja, la hemos perdido. Todo pasa porque hemos dejado de ganar. Desde la vuelta solo hemos ganado un partido y mucho empate".

El técnico afirmó que "se ha recortado la ventaja y, si queremos seguir ahí arriba, tenemos que ganar. Los resultados no son lógicos de una liga normal, cuesta mucho ganar en casa. Resultados muy cortos en la mayoría. Priman las individualidades y los goles a última hora. Hay que intentar ganar de una forma u otra”.

La clave es incomodar al rival, según el preparador cadista. "Nuestra baza siempre ha sido que el equipo contrario no esté cómodo y, a partir de ahí, desplegar nuestro juego. Nunca hemos sido de partidos abiertos. Hacer eso en una liga te vale, pero en esta Liga tan corta lo que vale es ganar porque los otros equipos a última hora con una genialidad ganan. Hicimos un buen partido en Elche, pero no conseguimos los puntos suficientes. Todavía estamos en disposición de poder conseguirlo”.

La ausencia de la afición se nota. Los partidos son a puerta cerrada. Cervera dijo que "el factor campo viene dado por la gente, por la afición que aprieta y eso se ha perdido. Se ha perdido la espontaneidad. No justifico que el Cádiz CF no gane, pero el factor afición es un plus para nosotros. Eso se ha perdido y se nota".

Cervera indicó que en Elche "hicimos un buen partido. Un equipo como el Elche, que en casa genera mucho, sólo nos creó una ocasión y al final. A nosotros nos costó mucho llegar a portería contraria”.

Todos los equipos se juegan algo en el tramo final de la temporada. El técnico expuso que "quedando cinco partidos, tanto los de arriba como los de abajo saben que en dos partidos se puede decidir todo. Yo creo que nadie da por terminada la Liga porque todos tenemos algo que decir, por arriba y por abajo”.

Sobre la lista de jugadores para afrontar el partido, Cervera apuntó que "no sé cómo están los demás equipos, desde el principio de la vuelta de la competición henos tenido problemas para formar la convocatoria".